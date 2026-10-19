Andreotti: “No hay comunidad sin acuerdos, no hay mayoría sin saber ceder”

El alcalde de San Fernando vinculó la construcción de mayorías con la capacidad de ceder. Además, citó un mensaje de Sergio Massa sobre la unidad y pidió acuerdos sobre los valores de la vida en comunidad.
Municipales19 de octubre de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

El alcalde de San Fernando, Juan Andreotti, llamó a construir una unidad amplia y planteó que los acuerdos y la disposición a ceder son condiciones necesarias para conformar mayorías. Lo expresó en sus redes sociales el 17 de octubre (Día de la Lealtad peronista), al citar una publicación de Sergio Massa y compartir una reflexión sobre los valores que deben sostener la vida en comunidad.

Juan Andreotti
Juan Andreotti

“No hay comunidad sin acuerdos, no hay mayoría sin saber ceder”, sostuvo Andreotti. En el mismo mensaje, agregó: “Ojalá tengamos la grandeza para lograrlo”.

La publicación citaba un posteo de Massa que afirmaba: “LA UNIDAD ES EL CAMINO A LA VICTORIA”. Al compartir esa consigna, el alcalde puso el acento en la necesidad de alcanzar entendimientos y en la capacidad de hacer concesiones para construir una mayoría.

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En otra intervención publicada ese mismo día, Andreotti amplió su planteo y vinculó la búsqueda de unidad con la definición de valores compartidos. “En momentos donde todo se ve gris, se necesita de más grandeza que nunca para sentar los valores sobre los cuales queremos vivir en comunidad”, expresó.

El alcalde señaló que esos valores deben permitir “construir una unidad amplia con todos los que amamos este país”. Así, sus publicaciones combinaron el acompañamiento al mensaje de Massa con una convocatoria a establecer acuerdos sobre cómo vivir en comunidad.

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