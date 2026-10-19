Recoulat: “No hay nada más lindo que hacer una promesa y poder cumplirla”

En el marco de los festejos por el 115° aniversario de Garré, el intendente de Trenque Lauquen, Francisco Recoulat, encabezó la inauguración del nuevo edificio de la Delegación Municipal, una obra realizada íntegramente con fondos del Municipio y pensada para mejorar la atención a los vecinos y las condiciones de trabajo del personal.

El acto reunió también a autoridades de Guaminí, funcionarios, concejales, representantes de instituciones y vecinos de la localidad. Uno de los ejes destacados durante la jornada fue la articulación entre ambos municipios para atender las necesidades de una comunidad compartida.

“Este es un objetivo que se propuso y se cumplió”

Recoulat valoró especialmente la concreción de una obra que había sido planteada como un compromiso con la comunidad.

“Este es un objetivo que se propuso y se cumplió. No hay nada más lindo que hacer una promesa y poder cumplirla”, afirmó.

El intendente remarcó que la inversión surge del aporte de los vecinos a través de las tasas municipales y sostuvo que esos recursos deben traducirse en obras concretas para la comunidad.

Un nuevo espacio para atender a los vecinos

El jefe comunal explicó que uno de los objetivos centrales era contar con una sede más moderna y funcional.

“Queríamos tener un lugar donde los vecinos pudieran acercarse, plantear sus inquietudes, proyectos, demandas, quejas y críticas; donde los trabajadores municipales pudieran desempeñar sus tareas con comodidad y brindar respuestas”, señaló.

La nueva Delegación busca fortalecer la presencia del Municipio en Garré y mejorar el vínculo cotidiano con quienes viven en la localidad.

Trabajo conjunto con Guaminí

Durante su discurso, Recoulat puso también el foco en la relación entre Trenque Lauquen y Guaminí.

“Gestionar una localidad compartida por dos municipios requiere de articular consensos, de combinar acciones y no duplicar esfuerzos”, explicó.

El intendente remarcó que los recursos son limitados y que la coordinación entre ambos distritos permite priorizar mejor las respuestas.

“Hoy nos encuentra articulando y trabajando en conjunto, reconociendo también todo lo que falta y estableciendo objetivos a corto y largo plazo para poder cumplirlos”, sostuvo.

Garré, entre dos distritos

Recoulat destacó que el 150° aniversario de ambos distritos y los 115 años de Garré encuentran a las gestiones municipales trabajando de manera conjunta.

“Más allá de las diferencias, el objetivo es tener un horizonte claro y un camino a dónde ir y hacia dónde queremos trabajar como comunidad”, expresó.

En ese contexto, valoró la presencia del intendente de Guaminí, José Augusto Nobre Ferreira, y la participación de distintas instituciones.

Una obra que también beneficia a la Escuela Municipal

La construcción de la nueva sede surgió a partir de una necesidad concreta.

Según explicó Recoulat, el delegado Martín Páez propuso avanzar con una solución que permitiera liberar espacio en la Escuela Municipal, donde se desarrollan cursos y talleres con alta participación.

Inicialmente se analizó refaccionar una antigua vivienda ubicada en el lugar, pero finalmente el equipo de Obras Públicas recomendó construir un edificio nuevo.

Más lugar para cursos y talleres

El traslado de la Delegación permitirá que la Escuela Municipal disponga de mayor independencia y superficie.

Hasta ahora, ambas dependencias compartían instalaciones.

Con la nueva sede, podrán ampliarse las posibilidades de sumar actividades, cursos y talleres para los vecinos.

Martín Páez: “Poder darle este regalo a mi pueblo es algo que me pone muy contento”

El delegado municipal de Garré, Martín Páez, destacó el trabajo de quienes participaron de la construcción y agradeció el esfuerzo realizado para llegar con la obra terminada al aniversario.

“La verdad que es una alegría poder presentarles la nueva Delegación”, expresó.

También remarcó que el objetivo era darle finalmente una sede propia a la dependencia municipal.

“La idea era retirar la tapera que estaba acá, embellecer un poco el paisaje y darle presencia al Municipio de Trenque Lauquen en el pueblo y que la delegación tenga por fin su casa después de tantos años”, explicó.

Una obra pensada para durar

Páez sostuvo que se trabajó buscando calidad y pensando en el largo plazo.

“Tratamos de hacerla con la mejor calidad posible, porque estos edificios quedan para siempre y forman parte del pueblo”, señaló.

Y agregó: “Poder darle este regalo a mi pueblo es algo que me pone muy contento”.

Cómo es el nuevo edificio

La nueva Delegación Municipal cuenta con una superficie total de 53 metros cuadrados.

El edificio dispone de recepción y mesa de entradas, oficina para el delegado, área administrativa y de atención al público, sala de reuniones, sanitarios y cocina.

La construcción se realizó mediante el sistema tradicional de mampostería.

Accesibilidad y eficiencia

Las carpinterías exteriores cuentan con doble vidriado hermético, lo que permite mejorar la aislación térmica y acústica.

Además, la orientación del edificio fue pensada para aprovechar la luz solar durante el día.

En el exterior se incorporó una vereda con rampa para mejorar la accesibilidad y un sistema de iluminación LED automatizado mediante fotocélulas.

Un entorno renovado

El espacio se completa con un cantero forestado que aporta al diseño del predio.

La intervención busca no solo mejorar las condiciones internas de trabajo, sino también jerarquizar el entorno urbano.

La inauguración incluyó el descubrimiento de una placa conmemorativa y el tradicional corte de cintas.

Participación de autoridades y vecinos

Del acto participaron, además de Recoulat y Nobre Ferreira, el delegado de Garré, Martín Páez; el director del Ente Descentralizado, Omar Sánchez; el delegado de Beruti, Matías Parras; y la delegada de Girodías, Mirta González de Folco.

También estuvieron el secretario de Gobierno, Martín Borrazás; el secretario de Obras y Servicios Públicos, Manuel Silva Muñoz; concejales, representantes institucionales y vecinos.

La arquitecta Ornela Guaita, integrante del equipo de Obras y Servicios Públicos y encargada de supervisar la obra, participó también del corte de cintas.

“Somos servidores públicos”

Sobre el cierre, Recoulat remarcó que todavía quedan desafíos pendientes para Garré.

“Tenemos muchos desafíos por delante, no los desconocemos y estamos pensando entre los dos equipos cómo darles respuesta”, afirmó.

También agradeció especialmente a los trabajadores municipales que participaron de la obra pese a las lluvias y dificultades climáticas de las últimas semanas.

“Somos servidores públicos, estamos circunstancialmente en estos lugares y estamos al servicio de ustedes”, concluyó.

Finalizado el acto, autoridades y vecinos continuaron con las actividades previstas por el 115° aniversario de Garré.