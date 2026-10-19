Mariel Fernández reivindicó a Cristina y a la Liga de Intendentes

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, publicó un mensaje por el Día de la Lealtad en el que destacó a Cristina Fernández de Kirchner y reconoció a los integrantes de la Liga de Intendentes. En sus redes sociales, combinó una reivindicación de la historia del peronismo con una convocatoria a sostener el acompañamiento entre compañeros frente al escenario nacional.

“En momentos tan tristes de nuestro país, tenernos es un gran refugio”, expresó Fernández al saludar a la militancia. La jefa comunal puso el acento en los vínculos de pertenencia y en el compromiso con el bienestar colectivo como parte de su mensaje por la fecha.

Al referirse a los orígenes del movimiento, sostuvo que el peronismo nació de la historia de amor de Perón y Evita y de “la comunión de un pueblo que tomaba conciencia de sus derechos”. Para Fernández, esa identidad mantiene vigencia: “Esa historia es nuestra y está viva en cada uno de nosotros”, afirmó.

La intendenta también manifestó su expectativa de superar el presente, al que describió en términos críticos. “Sepan que una vez más vamos a salir adelante y dejaremos atrás esta pesadilla a la que nunca nos van a acostumbrar”, señaló.

El reconocimiento a Cristina tuvo un lugar explícito en la publicación. “Gracias compañera Cristina por ser ejemplo de lealtad con tu pueblo”, escribió, y extendió su agradecimiento a quienes se ponen “al servicio del bienestar de la Patria”.

Como se informó en GrupoLaProvincia.com, Fernández había participado de la quinta Marcha Universitaria junto a integrantes de la Liga de Intendentes, una actividad en la que también acompañó a organizaciones sociales.

En su saludo por el Día de la Lealtad, la intendenta dedicó a ese espacio un reconocimiento por su “gran compañerismo y voluntad de trabajo en beneficio del bien común”.