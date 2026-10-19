Mariel Fernández reivindicó a Cristina y a la Liga de Intendentes

La intendenta de Moreno saludó a la militancia por el 17 de octubre, reivindicó la historia del peronismo y reconoció el trabajo de la Liga de Intendentes. También expresó una mirada crítica sobre el presente del país.
Municipales19 de octubre de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, publicó un mensaje por el Día de la Lealtad en el que destacó a Cristina Fernández de Kirchner y reconoció a los integrantes de la Liga de Intendentes. En sus redes sociales, combinó una reivindicación de la historia del peronismo con una convocatoria a sostener el acompañamiento entre compañeros frente al escenario nacional.

Mariel

“En momentos tan tristes de nuestro país, tenernos es un gran refugio”, expresó Fernández al saludar a la militancia. La jefa comunal puso el acento en los vínculos de pertenencia y en el compromiso con el bienestar colectivo como parte de su mensaje por la fecha.

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Al referirse a los orígenes del movimiento, sostuvo que el peronismo nació de la historia de amor de Perón y Evita y de “la comunión de un pueblo que tomaba conciencia de sus derechos”. Para Fernández, esa identidad mantiene vigencia: “Esa historia es nuestra y está viva en cada uno de nosotros”, afirmó.

La intendenta también manifestó su expectativa de superar el presente, al que describió en términos críticos. “Sepan que una vez más vamos a salir adelante y dejaremos atrás esta pesadilla a la que nunca nos van a acostumbrar”, señaló.

El reconocimiento a Cristina tuvo un lugar explícito en la publicación. “Gracias compañera Cristina por ser ejemplo de lealtad con tu pueblo”, escribió, y extendió su agradecimiento a quienes se ponen “al servicio del bienestar de la Patria”.

Como se informó en GrupoLaProvincia.com, Fernández había participado de la quinta Marcha Universitaria junto a integrantes de la Liga de Intendentes, una actividad en la que también acompañó a organizaciones sociales.

En su saludo por el Día de la Lealtad, la intendenta dedicó a ese espacio un reconocimiento por su “gran compañerismo y voluntad de trabajo en beneficio del bien común”.

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