Coronel Suárez fortalece el Hospital Municipal con nueva tecnología

El Hospital Municipal “Doctor Raúl Caccavo” de Coronel Suárez incorporó un nuevo monitor multiparamétrico de última generación destinado al quirófano, como parte de una política de inversión en equipamiento, tecnología e infraestructura sanitaria.

La incorporación fue posible en el marco de los recursos destinados al sistema de salud y del aporte que realizan los vecinos a través de la Tasa de Salud.

Nueva tecnología para el quirófano

El nuevo monitor permite controlar en tiempo real distintas variables fundamentales durante una intervención quirúrgica.

Entre ellas se encuentran la frecuencia cardíaca, el electrocardiograma, la saturación de oxígeno, la presión arterial y la temperatura.

También incorpora funciones para medir capnografía y gases anestésicos.

Para pacientes de distintas edades

Una de las características del nuevo equipo es que puede utilizarse en pacientes adultos, pediátricos y neonatales.

Esto amplía su versatilidad y permite contar con una herramienta adaptable a distintos tipos de procedimientos.

La incorporación apunta a mejorar la seguridad durante las cirugías y fortalecer el seguimiento clínico de cada paciente.

Más control durante las intervenciones

El monitoreo continuo de parámetros vitales permite al equipo médico contar con información precisa durante cada procedimiento.

De esta manera, se busca mejorar la capacidad de respuesta frente a cualquier cambio en el estado del paciente.

El nuevo equipamiento se suma a otras inversiones realizadas para fortalecer el funcionamiento del hospital.

La Tasa de Salud como herramienta de financiamiento

Desde el Municipio destacaron el rol de la Tasa de Salud en el sostenimiento de este tipo de incorporaciones.

El aporte de los vecinos permite destinar recursos a equipamiento, tecnología e infraestructura.

La intención es que esas inversiones se traduzcan en mejores condiciones de atención dentro del sistema público.

La salud pública como prioridad

La gestión municipal remarcó que el fortalecimiento del hospital continúa siendo uno de los ejes de trabajo.

En ese marco, señaló que las dificultades económicas que atraviesan muchas familias vuelven aún más importante sostener un sistema público con capacidad de respuesta.

La inversión en tecnología aparece así como una herramienta para garantizar acceso a una atención segura y de calidad.

Equipamiento que mejora la atención

La incorporación del monitor multiparamétrico busca reforzar específicamente el funcionamiento del área quirúrgica.

Cada nuevo recurso permite ampliar las herramientas disponibles para los profesionales y mejorar los estándares de control durante las intervenciones.

El objetivo es continuar modernizando el hospital y acompañar las necesidades de quienes recurren al sistema municipal de salud.

Inversión sostenida en el hospital

Desde el Ejecutivo local señalaron que la política de inversión no se limita a una adquisición puntual.

El objetivo es seguir sumando mejoras que impacten tanto en la seguridad de los pacientes como en las condiciones de trabajo de los equipos de salud.