General Pinto preadjudicó 129 viviendas de los programas Casa Propia y Bonaerenses II

General Pinto alcanzó un total de 129 viviendas preadjudicadas a familias de la ciudad cabecera, en el marco de los programas “Casa Propia – Construir Futuro” y “Bonaerenses II”. El proceso incluyó un nuevo sorteo realizado el viernes, en el que resultaron seleccionadas 59 familias inscriptas en el listado general.

El acto correspondió al segundo sorteo de viviendas y dio continuidad a las instancias de selección previstas para los distintos grupos de inscriptos. Las unidades habitacionales forman parte de los dos programas que se desarrollan en la localidad.

Previamente, el viernes 9 de octubre, se había realizado el sorteo correspondiente al listado para personas con discapacidad. En esa misma jornada también se efectuó el destinado a empleados municipales, provinciales y nacionales, y bomberos.

Con ambas instancias, el total informado llegó a 129 viviendas preadjudicadas. Para las familias seleccionadas, el resultado representa un avance en el proceso de acceso a la casa propia.

La convocatoria más reciente estuvo dirigida a los vecinos y vecinas del listado general de la ciudad cabecera, mientras que la jornada anterior había contemplado los listados específicos de los mismos planes habitacionales.