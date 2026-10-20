Fiorini respaldó la inversión privada en la apertura de AFE en Junín
El intendente de Junín, Juan Fiorini, participó de la inauguración de la sede local de la Alianza Federal Empresaria (AFE) y ratificó el acompañamiento municipal a quienes invierten en la ciudad. La apertura, presentada por la entidad como la primera en el interior del país, busca vincular a los empresarios juninenses con una red comercial de alcance nacional.
El encuentro reunió a socios fundadores, autoridades de la organización y representantes de distintas provincias. Participaron Marcelo Chirizola, fundador de AFE; Agustín Zanini, presidente de la institución; y Néstor Tudisco, vocal de la comisión directiva e impulsor de la apertura de la oficina en Junín.
Durante su intervención, Fiorini destacó el papel de los empresarios en la generación de oportunidades y sostuvo que el Municipio comparte ese objetivo. También reconoció el trabajo de Chirizola y Tudisco para concretar la llegada de la entidad.
“Como Municipio siempre vamos a estar al lado de quienes invierten, apuestan y arriesgan para generar fuentes de trabajo, a pesar de todos los vaivenes económicos que tenemos en la Argentina y a los que ya estamos acostumbrados”, expresó.
El jefe comunal vinculó ese respaldo con la necesidad de sostener la articulación entre el Estado local y el sector privado. En ese sentido, valoró la capacidad de emprender e innovar y planteó que el trabajo conjunto permite avanzar en proyectos para la ciudad.
“Estamos convencidos de la importancia que tiene la sinergia entre el sector público y los privados, creemos siempre que la unión hace la fuerza y de esta manera podemos lograr grandes cosas”, afirmó.
Una sede para ampliar los vínculos empresariales
Desde AFE, Chirizola explicó que la organización busca extender su presencia territorial y agradeció el aporte de los asociados para sostener su funcionamiento. Además, aseguró que hay empresas vinculadas con la entidad que se están instalando en Junín y manifestó la expectativa de atraer otras iniciativas.
“Nuestra idea es ser lo más federal posible, ya tenemos empresas que se están instalando en esta ciudad y esperamos dentro de poco tiempo poder traer más”, señaló el fundador.
Tudisco, quien también se desempeña como presidente de la Cooperativa INNOVAR, destacó que AFE reúne a empresarios pequeños, medianos y grandes. Consideró que la nueva oficina permitirá ampliar el acompañamiento del sector y fortalecer su organización en Junín.
La apertura también contó con la participación de José Molinari, presidente de CAPYNOBA. El dirigente dio la bienvenida a la entidad y anticipó que profundizarán el trabajo con Tudisco y su equipo. Al referirse a la representación empresarial, sostuvo que la cooperación entre firmas resulta necesaria para conseguir resultados en Junín y la zona.
Por su parte, Zanini ubicó la inauguración dentro de un proyecto de expansión nacional. Explicó que AFE busca abrir más oficinas en el interior y formar nuevas comisiones internas para ampliar la participación de sus integrantes.
Fiorini cerró su intervención con una ratificación del apoyo del Ejecutivo local: “Nos encanta que haya empresarios que quieran invertir en nuestro querido Junín y vamos a estar para darles una mano en todo lo que precisen”.
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El intendente se reunió con Fernando Pieroni para conocer las necesidades de la fundación. El proyecto funciona en tierras municipales cedidas en comodato por diez años.