El Municipio de Exaltación de la Cruz avanzó en dos líneas de trabajo vinculadas con la salud y la prevención. Por un lado, el intendente Luis Mariano Martín firmó un nuevo convenio marco con la Asociación Mutual del Banco Provincia (AMEBPBA). Por otro, continúan las tareas preventivas en distintos puntos del distrito para mejorar el escurrimiento del agua frente a posibles lluvias intensas.

Ambas acciones forman parte de una agenda orientada a fortalecer servicios y reducir riesgos para la comunidad.

Un nuevo convenio para ampliar el acceso a la salud

El intendente Luis Mariano Martín concretó la firma de un convenio marco entre el Municipio y la Asociación Mutual del Banco Provincia.

Del encuentro participaron el presidente de AMEBPBA, Jorge Recaite, y el director del Banco Provincia, Javier Osuna.

El acuerdo busca generar nuevas herramientas de articulación y acercar beneficios vinculados con el acceso a la salud.

Articulación entre el Municipio y AMEBPBA

La firma apunta a fortalecer el trabajo conjunto entre el gobierno local y la mutual.

Desde el Municipio plantearon que la intención es continuar generando acuerdos que permitan ampliar oportunidades y facilitar el acceso a prestaciones.

La iniciativa se enmarca en una política de articulación institucional orientada a la salud pública.

Más herramientas para los vecinos

El convenio busca sumar alternativas que puedan traducirse en beneficios concretos para la comunidad.

La intención es que la articulación con distintas instituciones permita fortalecer respuestas y ampliar el alcance de las políticas sanitarias.

De esta manera, el Municipio apunta a sostener una red de acuerdos para acompañar las necesidades de los vecinos.

Trabajos preventivos ante posibles lluvias intensas

En otro orden, continúan las intervenciones destinadas a reducir riesgos frente a eventuales contingencias climáticas.

Las tareas tienen como objetivo mejorar el escurrimiento del agua en distintos sectores del distrito.

En esta etapa, los trabajos se concentran sobre la Ruta 39, a la altura del barrio Cielos de Capilla.

Tareas de zanjeo sobre la Ruta 39

La intervención contempla trabajos de zanjeo para favorecer la circulación del agua.

El objetivo es evitar acumulaciones y disminuir la posibilidad de anegamientos en caso de lluvias intensas.

Las tareas forman parte de un esquema preventivo que busca anticiparse a posibles eventos climáticos.

Prevención ante El Niño

Desde el Municipio señalaron que estas acciones se desarrollan en el marco de las medidas preventivas vinculadas al fenómeno de El Niño.

La intención es reforzar la capacidad de respuesta del distrito y actuar antes de que se produzcan situaciones de emergencia.

La mejora del escurrimiento aparece así como una de las prioridades dentro de esa estrategia.

Salud y prevención como ejes de gestión

Las dos iniciativas apuntan a necesidades diferentes pero complementarias.

Mientras el convenio con AMEBPBA busca fortalecer el acceso a la salud, los trabajos sobre la Ruta 39 están orientados a reducir riesgos ante posibles lluvias intensas.

De esta manera, Exaltación de la Cruz avanza con acciones de articulación institucional y prevención territorial.