Exaltación de la Cruz fortalece la educación superior y avanza con obras

Exaltación de la Cruz avanza en dos frentes vinculados con la formación y la infraestructura. Por un lado, comenzó en el Centro Universitario la Diplomatura en Iniciación a la Programación y Análisis de Datos de la Universidad de Buenos Aires, con 60 nuevos estudiantes. Por otro, continúan las tareas de mantenimiento y renovación en el Complejo Andrés Salgado.

Ambas iniciativas apuntan a ampliar oportunidades para los vecinos y mejorar espacios de uso comunitario dentro del distrito.

Una nueva diplomatura de la UBA

La propuesta comenzó este viernes con una primera cohorte integrada por 60 estudiantes.

La diplomatura tendrá una duración de dos cuatrimestres y permitirá incorporar conocimientos vinculados con programación, pensamiento computacional y análisis de datos.

El objetivo es acercar herramientas que hoy tienen una demanda creciente dentro del mercado laboral.

Formación para resolver problemas y desarrollar nuevas habilidades

A lo largo de la cursada, los estudiantes trabajarán con conceptos orientados a la resolución de problemas y al desarrollo de habilidades digitales.

La propuesta busca combinar fundamentos de programación con herramientas de análisis de datos, ampliando así las posibilidades de formación para quienes quieran insertarse o crecer en ámbitos vinculados con la tecnología.

Estudiar sin irse del distrito

Desde el Municipio destacaron que uno de los objetivos principales es seguir ampliando la oferta de educación superior en Exaltación de la Cruz.

La intención es que más vecinos puedan estudiar, capacitarse y proyectar su futuro sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

La llegada de esta diplomatura se suma así a otras iniciativas orientadas a fortalecer el Centro Universitario como espacio de formación local.

60 nuevos estudiantes

El inicio de clases representa una nueva oportunidad para quienes buscan adquirir conocimientos vinculados con áreas de fuerte crecimiento.

La primera cohorte está integrada por 60 alumnos que comenzaron este recorrido formativo.

El Municipio presentó la propuesta como parte de una política de acompañamiento a la educación y a la capacitación profesional.

Nuevos trabajos en el Complejo Andrés Salgado

En paralelo, continúan las tareas de mantenimiento y renovación en el Complejo Municipal Andrés Salgado.

Durante esta semana se avanzó con distintos trabajos destinados a mejorar el funcionamiento de sus instalaciones.

Las intervenciones forman parte de una serie de mejoras que el Municipio viene realizando en el espacio.

Renovación de bombas y cañerías

Uno de los trabajos centrales corresponde a la pileta chica.

Allí se avanza con la renovación de bombas y cañerías para mejorar su funcionamiento.

La intervención busca poner a punto parte de la infraestructura necesaria para el uso cotidiano del complejo.

Puesta a punto de las calderas

También se realizan tareas sobre las calderas de la pileta.

El objetivo es dejar el sistema en mejores condiciones de funcionamiento y acompañar las demás intervenciones que se vienen ejecutando en el lugar.

A esto se suma la puesta a punto del sistema de losa radiante.

“Falta muy poco”

Desde el Municipio señalaron que las tareas se encuentran avanzadas y que resta poco para completar esta etapa de trabajos.

Las mejoras apuntan a renovar instalaciones clave y garantizar mejores condiciones para quienes utilizan el complejo.