Golía anunció nuevas obras hídricas y repasó los trabajos realizados

El intendente de Chacabuco, Darío Golía, encabezó una conferencia de prensa junto al equipo de la Subsecretaría Técnica Municipal para presentar nuevos proyectos de obras hidráulicas que se desarrollarán en articulación con la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires.

Durante la presentación también se realizó un repaso por distintos trabajos ya finalizados durante la actual gestión, todos orientados a mejorar estructuralmente el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos frente a lluvias intensas.

“El tema hidráulico ha estado en nuestra agenda desde el primer día”

Golía remarcó que la cuestión hídrica fue planteada como una prioridad desde el inicio de su gestión.

“El tema hidráulico ha estado en nuestra agenda desde el primer día de gestión, y así lo hemos planteado a la Provincia de Buenos Aires”, afirmó.

El intendente explicó que se retomó el Plan Hídrico Rural presentado en 2010 y que, a partir de allí, se comenzó a trabajar por etapas.

Trabajo conjunto con la Provincia

La gestión municipal firmó convenios con la Dirección Provincial de Hidráulica para avanzar con distintas intervenciones.

Golía destacó además la disponibilidad de maquinaria provincial en forma casi permanente para Chacabuco, lo que permitió encarar tareas sobre varios canales troncales.

Entre ellos mencionó el canal de avenida Solís, el Canal del Mojón y el conducto que cruza el acceso Hipólito Yrigoyen por calle 159.

Nuevas obras sobre Ruta 30 y Canal del Norte

El subsecretario Técnico del Municipio, Rodolfo Bertinatto, brindó detalles de los proyectos previstos.

A través de un convenio con la Provincia y con la participación de consorcios canaleros integrados por productores, se llevarán adelante trabajos sobre Ruta 30 hasta Cuatro Caminos, en una extensión de 12 kilómetros.

También se prevén intervenciones en el Canal del Norte, con una extensión de 15 kilómetros.

Trabajos en el sector del Aeroclub y Golf Club

Otro de los sectores contemplados es el comprendido por el Aeroclub, el Golf Club y campos linderos afectados por anegamientos.

Luego de estudios topográficos y tareas de planificación, se proyecta la limpieza y desobstrucción de 8.000 metros de canales.

La intervención apunta a mejorar el drenaje de una zona que ha presentado dificultades frente a excesos hídricos.

Canal Juan XVIII

También se realizarán trabajos sobre el Canal Juan XVIII hasta La Bonita de Decung.

La obra contempla limpieza, adecuación y desobstrucción en distintos sectores, con una extensión estimada de cinco kilómetros.

La intervención se hará mediante un convenio acordado en julio con Hidráulica, a través de horas máquina.

Obras en calle Tonelli

En calle Tonelli, desde la planta de Coca-Cola, se proyectan tareas de zanjeo, adecuación y colocación de caños.

Los trabajos alcanzarán las calles Tonelli, Domínguez, Cacique Calfucurá, Junín y La Plata, con una extensión total de 2.900 metros.

La intervención busca mejorar el escurrimiento en un sector urbano que requiere adecuaciones estructurales.

Zanjeo en avenida Juan Perón

Otra de las obras previstas será el zanjeo de avenida Juan Perón, desde calle Francia hasta Ruta 7.

La intervención abarcará ambas zanjas laterales y tendrá una extensión aproximada de 3.660 metros.

La obra forma parte del esquema de mejora del sistema de desagües de la ciudad.

El Acceso Juan XXIII

Golía señaló también que se encuentra en trámite la continuidad de los trabajos sobre el Acceso Juan XXIII.

Según explicó, ya se realizó el saneamiento de un tramo importante y se prevé finalizar las tareas en las próximas semanas.

El intendente remarcó además que las canalizaciones ejecutadas permitieron recuperar superficies rurales que se encontraban afectadas por problemas de escurrimiento.

Un balance de obras ya terminadas

Durante la conferencia se detallaron también varias intervenciones ya finalizadas.

Entre ellas se mencionó la limpieza del zanjón ubicado en calles 833, 837 y avenida Elguea Román, además de reparaciones en el encofrado de avenida Elguea Román y calle 837.

También se realizaron trabajos sobre el canal Juan Perón en el barrio San Cayetano, desde Ituzaingó hasta la alcantarilla de calle Moreno y las vías, con conexión al canal paralelo hasta calle 159.

Nuevos canales y limpieza de trazas existentes

Otra de las obras finalizadas fue la apertura de un nuevo canal en calle Castelli, destinado a recibir desagües urbanos y suburbanos de la zona sur, con una extensión de 3.300 metros.

También se ejecutó la limpieza del canal de avenida Solís hasta la Cañada de los Peludos, con 4.500 metros intervenidos.

A esto se sumó la limpieza y adecuación de la zanja-canal de avenida Garay, a lo largo de 3.000 metros.

Intervenciones en zonas rurales

El balance incluyó trabajos de gran extensión en sectores rurales.

Uno de ellos fue la limpieza y adecuación del Canal Cañada de Coliqueo, sector norte, en el Cuartel V, con una intervención de 17.000 metros.

También se trabajó sobre el camino a Membrillar, en una extensión de 1.000 metros.

Irala, Rawson y Castilla

En el camino a Irala, en los Cuarteles II y III, se llevaron adelante tareas de limpieza y adecuación en 4.500 metros.

En Rawson, desde el sector del Hospital hasta la Ruta 51, se intervinieron 6.000 metros.

Además, en el acceso a Castilla se ejecutaron trabajos sobre 1.500 metros de canal.

Obras realizadas durante 2026

Solo durante 2026, el Municipio informó avances en distintos puntos del distrito.

En el Canal San Vicente se realizaron tareas de limpieza y adecuación en el Cuartel VI, con más de 8.000 metros intervenidos dentro de una traza aproximada de 18 kilómetros.

También se trabajó sobre la Cañada de Coliqueo, sector sur, en los Cuarteles II y V, con 8.600 metros de limpieza y adecuación.

Más drenaje en Cuartel IX

La gestión también avanzó sobre el canal troncal de bajada a San Patricio, a la altura del kilómetro 191 de la Ruta 7, hasta el canal que deriva hacia la laguna El Juncal.

En ese mismo sector se ejecutaron obras complementarias sobre canales troncales de la Cañada del Juncal, en el Cuartel IX.

La intervención incluyó trabajos vinculados con el cruce de vías de la Ruta 42 y se estimó en más de 8.000 metros, con un drenaje sobre unas 10.000 hectáreas.

Productores y consorcios canaleros

Golía destacó también el aporte de productores rurales para sostener parte de las obras.

Los consorcios canaleros participan en distintos proyectos, especialmente en sectores donde los excedentes hídricos impactan sobre áreas productivas.

La articulación entre Municipio, Provincia y productores aparece así como uno de los componentes centrales de la estrategia.