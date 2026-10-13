Golía destacó la entrega de escrituras y boletos: “Sin el compromiso del Estado no sería posible”

Un total de 88 familias de Chacabuco avanzó en la regularización de sus viviendas y terrenos con la entrega de 35 escrituras y 53 boletos de compraventa. La actividad fue realizada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, a través de la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad, junto con el municipio.

Las escrituras corresponden a la Ley 24.374 de regularización dominial, mientras que los boletos de compraventa se encuadran en el Plan Familia Propietaria. La entrega forma parte de las políticas de acceso al hábitat impulsadas por el gobierno de Axel Kicillof y permitió avanzar en los trámites de vecinos que habitan sus viviendas y terrenos desde hace años.

El acto estuvo encabezado por el intendente Darío Golía, el director provincial de Producción de Hábitat, Andrés Quintana, y el director de Acciones Escriturarias, Ariel Trovero.

Golía destacó el trabajo con la Provincia

Durante la actividad, Golía valoró la continuidad de las gestiones con la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad y vinculó ese trabajo con los resultados alcanzados por las familias.

“Sin el compromiso del Estado no sería posible llegar hoy con estas escrituras y boletos lo que significa que vamos completando el ciclo de la seguridad jurídica”, sostuvo el intendente.

Quintana, por su parte, remarcó que “es fundamental articular con los municipios” y destacó la voluntad de trabajo de los equipos involucrados. “Estamos muy contentos y orgullosos del trabajo que se viene realizando”, expresó.

Trovero agradeció al intendente, al equipo municipal y a la comunidad de Chacabuco por la confianza depositada en los dos programas provinciales.

También participaron la directora de Seguimiento de Producción de Hábitat, Agustina Mariano; el secretario de Gobierno municipal, Gabriel Estévez, y la directora de Casa de Tierras, Romina Barbetta.

Dos programas para avanzar en el acceso al hábitat

El Plan Familia Propietaria está orientado a generar suelo urbano para que las familias bonaerenses dispongan de un lote donde construir su vivienda. Por su parte, la Ley 24.374 facilita el acceso a la escritura de los hogares que sus habitantes ocupan desde hace años.

Según informó el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, durante la gestión de Andrés Larroque se generaron 40.866 lotes en 91 municipios, se entregaron 23.671 escrituras en 116 distritos y se firmaron otros 21.994 títulos. Se trata de cifras de alcance provincial, correspondientes a las distintas acciones de acceso al hábitat.

La jornada también contó con la participación de excombatientes de Malvinas, quienes recibieron un mapa bicontinental de la República Argentina. Ese material acompaña, además, cada una de las escrituras entregadas a las familias.