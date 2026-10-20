Salto avanza con una obra pluvial de $3.200 millones para reducir anegamientos

Salto avanza con la instalación de los conductos del nuevo sistema pluvial que se construye en la zona de la Costanera, una intervención de gran escala destinada a mejorar el drenaje y reducir los problemas de anegamiento en distintos barrios de la ciudad.

Los módulos de hormigón que semanas atrás permanecían apilados en el sector ya comenzaron a colocarse bajo tierra, dentro de zanjas que superan los cinco metros de profundidad.

La obra contempla una inversión de $3.200 millones y un plazo estimado de 12 meses.

Los conductos ya comenzaron a quedar bajo tierra

La nueva etapa permite observar con mayor claridad la magnitud de la intervención.

Las excavadoras avanzan con la apertura de las zanjas mientras las cuadrillas preparan el terreno para recibir los grandes conductos rectangulares de hormigón.

Una vez ubicados, los módulos quedan alineados para conformar la traza por la que circulará el agua de lluvia.

Un trabajo de precisión

Antes de instalar cada tramo, los equipos realizan tareas de compactación sobre la base.

Para ello se utilizan rodillos y pisones que permiten preparar el suelo sobre el que se apoyarán las estructuras.

El procedimiento busca brindar estabilidad a los conductos y garantizar las condiciones necesarias para el funcionamiento de la obra a largo plazo.

Controlan la pendiente para garantizar el escurrimiento

Uno de los aspectos centrales es asegurar que el sistema tenga la inclinación necesaria para conducir correctamente el agua.

Las cuadrillas utilizan nivel óptico y mira topográfica para verificar la pendiente durante la colocación de los módulos.

Este control permite ajustar cada tramo y evitar obstáculos que puedan dificultar el escurrimiento.

Del río Salto a la avenida Virginia Gemme

La traza prevista conecta el río Salto con la avenida Virginia Gemme y se extiende hasta las inmediaciones del denominado Corralón de Pérez.

Ese recorrido forma parte de una intervención pensada para mejorar la capacidad de evacuación de excedentes pluviales en una zona históricamente sensible frente a las lluvias.

La obra busca conducir el agua con mayor eficiencia hacia el río y reducir su acumulación en sectores urbanos.

Los barrios alcanzados

El nuevo sistema apunta a mejorar la situación en los barrios 40 Viviendas, 63 Viviendas y Nuevo Salto, además de parte de Alao, entre otros sectores.

El objetivo es disminuir la exposición de cientos de familias a los problemas que aparecen durante episodios de precipitaciones intensas.

La nueva infraestructura permitirá contar con una mayor capacidad de drenaje en buena parte de esa zona de la ciudad.

Una inversión de $3.200 millones

El proyecto representa una inversión de aproximadamente $3.200 millones.

Los trabajos tendrán una duración estimada de un año y comprenden distintas etapas, desde la excavación y preparación del terreno hasta la instalación completa de los conductos.

La complejidad de la obra está vinculada tanto con las dimensiones de las estructuras como con la profundidad a la que deben ser colocadas.