Salto se destaca en la región: sin homicidios dolosos y con una de las menores tasas de robos y hurtos

Salto se ubicó entre los distritos con menores tasas de robos y hurtos dentro de una comparación de 12 municipios del norte y noroeste bonaerense, elaborada con datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) correspondientes a 2025. Con un indicador conjunto de 6,23 hechos cada mil habitantes, quedó por debajo de ocho de los partidos analizados y registró, además, cero víctimas de homicidios dolosos.

Los datos muestran que la tasa conjunta de Salto fue inferior a la mitad de las registradas en Pergamino y Junín, que alcanzaron 12,73 y 12,69 hechos cada mil habitantes, respectivamente. También resultó menor que las de San Pedro, San Nicolás, Rojas, Baradero, Colón y Arrecifes.

Dentro del grupo comparado, únicamente Capitán Sarmiento, Carmen de Areco y Chacabuco presentaron tasas inferiores. Esa ubicación corresponde a los distritos incluidos en el relevamiento y a estas categorías delictivas.

Robos y hurtos: cómo se ubica Salto

El informe oficial contabilizó en Salto 88 hechos en la categoría de robos totales y 157 en la de hurtos totales durante 2025. Las tasas fueron de 223,8 y 399,3 cada 100.000 habitantes, respectivamente.

Al sumar ambos indicadores y expresarlos cada mil habitantes, el resultado es 6,23. El cálculo incluye las tentativas contempladas por el SNIC en esos totales y no representa la totalidad de los delitos contra la propiedad.

La comparación regional, ordenada de menor a mayor, quedó de la siguiente manera:

Robos y hurtos totales cada 1.000 habitantes

Capitán Sarmiento

3,65

Carmen de Areco

4,35

Chacabuco

5,69

Salto

6,23

Arrecifes

8,21

Colón

8,99

Baradero

9,28

Rojas

10,40

San Nicolás

12,35

Junín

12,69

Pergamino

12,73

San Pedro

16,84

Las tasas permiten comparar los registros en relación con la población de cada distrito. En ese conjunto, Salto ocupó el cuarto lugar entre los indicadores más bajos.

Sin víctimas de homicidios dolosos y un robo agravado

Otro de los datos destacados de Salto es la ausencia de víctimas de homicidio doloso durante 2025. Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco y Rojas también registraron cero víctimas, al igual que Baradero, Colón y Ramallo.

En otros municipios de la zona, el SNIC contabilizó siete víctimas en Zárate, cinco en San Nicolás, cuatro en San Pedro, dos en Chacabuco, dos en Pergamino y una en Junín.

Salto también presentó un registro reducido en la categoría de robos agravados por el resultado de lesiones y/o muertes: un hecho, equivalente a una tasa de 2,5 cada 100.000 habitantes.

Ese indicador se ubicó por debajo de los de Pergamino, con 25,3; San Pedro, con 17,5; Baradero, con 15,2; y Junín, con 14,5. También fue inferior a los de Colón, Chacabuco, Arrecifes, Rojas y San Nicolás. Capitán Sarmiento y Carmen de Areco no registraron hechos en esta categoría.

Los demás indicadores del informe

En comercialización y entrega de estupefacientes, Salto registró cero hechos durante 2025. El mismo resultado aparece en Capitán Sarmiento y Carmen de Areco. Se trata de los hechos incorporados al sistema en esa categoría específica, por lo que el dato no equivale a afirmar que no existe venta de drogas.

En lesiones dolosas, el registro de Salto fue de 234 víctimas y una tasa de 595,1 cada 100.000 habitantes. Ese indicador quedó por debajo de Pergamino, Rojas, San Pedro, Colón y Ramallo.

El SNIC reúne hechos conocidos y registrados por las instituciones que aportan información al sistema. Su metodología recomienda interpretar con cautela las tasas de municipios con menos de 50.000 habitantes, donde pocos casos pueden producir cambios importantes. Los resultados destacados de Salto corresponden, así, a categorías concretas y al período 2025.