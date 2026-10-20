Barenghi: “Invertir en educación pública es pensar en el futuro”

El intendente de Bragado, Sergio Barenghi, recorrió la obra de ampliación y remodelación integral de la cocina de la Escuela N° 36 de Mechita, una intervención que se encuentra próxima a finalizar y que busca mejorar las condiciones de funcionamiento del establecimiento.

El jefe comunal fue recibido por la directora Carla Saltalamacchia y destacó el acompañamiento de la Provincia de Buenos Aires para concretar una mejora que consideró prioritaria para la comunidad educativa.

Una obra en su etapa final

Los trabajos comprenden la ampliación y remodelación completa del sector de cocina, utilizado diariamente para la preparación de alimentos destinados a los estudiantes.

Barenghi señaló que la intervención “era muy necesaria” y remarcó que el proyecto ya transita su tramo final.

La renovación busca adecuar el espacio a las necesidades actuales de la institución y generar mejores condiciones tanto para alumnos como para trabajadores.

Más de 130 alumnos concurren al establecimiento

Durante la recorrida, el intendente puso el foco en la cantidad de estudiantes que utilizan diariamente el edificio.

“Son más de 130 alumnos que concurren a este edificio y tanto ellos como el personal que trabaja aquí necesitaba contar con un ambiente propicio para realizar sus actividades”, afirmó.

La obra apunta precisamente a mejorar uno de los sectores centrales para el funcionamiento cotidiano de la escuela.

Mejores condiciones para los auxiliares

La directora Carla Saltalamacchia destacó especialmente el impacto que tendrá la remodelación en el trabajo del personal auxiliar.

Según explicó, la nueva cocina permitirá contar con mejores condiciones para elaborar los alimentos destinados a los estudiantes.

La intervención busca así mejorar tanto la infraestructura como la dinámica diaria del servicio.

“Invertir en educación pública es pensar en el futuro”

Barenghi aprovechó la recorrida para remarcar la importancia que le asigna a las obras en establecimientos educativos.

“Invertir en educación pública es pensar en el futuro y en el desarrollo de nuestra comunidad”, expresó.

El intendente agregó que esta línea de trabajo no se limita a Mechita, sino que se replica en otros edificios escolares del distrito.

“Quienes creemos en la educación pública nos alegramos”

El jefe comunal también valoró el avance concreto de la intervención.

“Quienes creemos en la educación pública nos alegramos de ver esta obra”, sostuvo.

Para Barenghi, la mejora de la infraestructura escolar forma parte de una política destinada a acompañar a estudiantes, docentes y auxiliares con mejores condiciones edilicias.

Otras obras en escuelas de Bragado

El intendente señaló que la intervención de la Escuela 36 se suma a otros trabajos realizados recientemente.

Entre ellos mencionó avances en la Escuela N° 1, la Escuela de Educación Especial N° 501 y la Escuela Normal.

En este último establecimiento concluyó la obra de nuevas veredas.

Una agenda sostenida de infraestructura educativa

Desde el Municipio señalaron que la intención es continuar con mejoras en distintos establecimientos.

La obra en Mechita forma parte de ese esquema y busca resolver una necesidad concreta de la Escuela N° 36.

Con la cocina próxima a finalizar, el establecimiento se prepara para contar con un espacio renovado, más funcional y adecuado para la atención diaria de su comunidad educativa.