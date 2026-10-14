Bragado inauguró nuevo SUM y anunció más mejoras

El Jardín de Infantes Nº 911 “Juana Manso”, ubicado en el barrio Independencia de Bragado, inauguró su nuevo Salón de Usos Múltiples en una jornada que reunió a alumnos, docentes, ex directivos, familias y autoridades municipales y educativas.

La obra era esperada desde hacía varios años y su finalización fue celebrada como un paso importante para ampliar las posibilidades de uso y encuentro dentro de la institución.

“Era muy necesario para nuestro jardín”

El corte de cinta se realizó en el acceso de Urquiza y Lemos y estuvo encabezado por el intendente Sergio Barenghi, la directora Valeria Albici y el presidente del Consejo Escolar, Marcelo Guarda.

La directora destacó la importancia del nuevo espacio para la comunidad educativa.

“Es un día muy esperado y una emoción muy grande. Este SUM era muy necesario para nuestro jardín”, expresó.

Una obra esperada durante años

La inauguración reunió también a las ex directoras Nélida Sartori y Fernanda Studer, además de padres de chicos que pasaron por la institución durante su educación inicial.

La presencia de distintas generaciones vinculadas al Jardín 911 reforzó el carácter emotivo de la jornada.

El nuevo SUM permitirá ampliar las actividades pedagógicas, recreativas y comunitarias dentro del establecimiento.

Barenghi destacó el momento

El intendente también puso en valor la finalización de la obra.

“Hoy tengo el privilegio de formar parte de este momento y celebrarlo con todos ustedes”, afirmó.

Barenghi acompañó así una inauguración que fue presentada como el resultado de una demanda sostenida de la comunidad educativa.

Más obras para mejorar los accesos

Durante el acto, el jefe comunal anunció además nuevas intervenciones en el barrio.

Entre ellas, se proyecta la ejecución de cordón cuneta sobre calle Urquiza y también sobre Juana Azurduy, precisamente en las cuadras que coinciden con los dos ingresos al Jardín.

La intención es mejorar las condiciones de accesibilidad al establecimiento.

También habrá nueva iluminación

El anuncio incluyó además obras de iluminación en el sector.

Estas mejoras buscarán acompañar la infraestructura ya incorporada al Jardín y generar mejores condiciones para quienes llegan diariamente al establecimiento.

De esta manera, la intervención no quedará limitada al nuevo SUM, sino que se extenderá al entorno inmediato.

Una jornada con música y comunidad

El acto cerró con una presentación musical de los alumnos junto al profesor Nacho Deluchis.

Luego se compartió un desayuno entre los presentes.

La jornada combinó la celebración de una obra largamente esperada con nuevos anuncios para seguir mejorando el entorno escolar.