Mar del Plata recibió al MS Seaventure y apuesta a crecer en el turismo internacional

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, celebró la llegada del crucero de expedición MS Seaventure a Mar del Plata y destacó la posibilidad de que la ciudad avance en un segmento turístico que busca desarrollar: el mercado internacional de cruceros.

La embarcación amarró en la Base Naval y fue recibida por autoridades locales. Montenegro agradeció a la empresa responsable de la operación, a la tripulación y a los pasajeros que eligieron Mar del Plata como parte de su recorrido.

“Es un mercado al que aspiramos”

Durante el recibimiento, el jefe comunal destacó la importancia que puede tener este tipo de turismo para la ciudad.

“Para nosotros es importante porque es un mercado que aspiramos, Mar del Plata es una ciudad única, la mejor ciudad del mundo”, expresó.

Montenegro sostuvo que la concreción del arribo se produjo incluso antes de lo que se esperaba inicialmente y agradeció la confianza depositada en el destino.

“Se hizo más rápido de lo esperado”

“La verdad que se hizo más rápido de lo esperado, muchísimas gracias por confiar en Mar del Plata sobre todo a la empresa, al barco y a los visitantes”, señaló el intendente.

El desembarco del MS Seaventure aparece como una oportunidad para comenzar a consolidar una actividad que puede complementar la oferta turística tradicional de la ciudad.

Para la gestión local, la llegada de embarcaciones internacionales también puede generar movimiento en distintos sectores vinculados con servicios, gastronomía, comercio y excursiones.

El impacto sobre el trabajo

Montenegro puso especialmente el foco en las posibilidades de generación de empleo para los marplatenses.

Según planteó, captar este tipo de operaciones permite sumar visitantes y abrir nuevas oportunidades para distintas actividades económicas de la ciudad.

El jefe comunal sostuvo que el Municipio buscará acompañar las iniciativas que permitan ampliar la actividad turística.

“Desde lo público vamos a empujar”

“Nosotros desde lo público vamos a empujar para que esto ocurra”, afirmó Montenegro.

En ese marco, agradeció a quienes participaron del proceso que permitió concretar la llegada del crucero.

“En esto quiero agradecer a los que lo hicieron posible, a la empresa que confió, al capitán, a los pasajeros y a la tripulación”, expresó.

Pasajeros internacionales y recorrido por la ciudad

El presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura, Diego Juárez, explicó que parte de los pasajeros ya había arribado previamente a Mar del Plata.

“Ayer arribó la mitad de los pasajeros chinos que van a subir y ahora va a llegar la otra mitad, y van a hacer un City tour para luego embarcar”, detalló.

La actividad permite que los visitantes tengan contacto con distintos puntos de la ciudad antes de subir a la embarcación.

“Es la apuesta a un turismo internacional”

Juárez sostuvo que el arribo es resultado de gestiones que se vienen desarrollando desde hace tiempo.

“Llegó el día, es algo que venimos trabajando hace mucho. Estamos muy contentos porque el barco llegó sin ningún problema”, señaló.

El funcionario resumió el objetivo detrás de la operación: “Es la apuesta a un turismo internacional”.

Un nuevo segmento para Mar del Plata

La llegada del MS Seaventure plantea para la ciudad la posibilidad de ampliar su perfil turístico más allá de los segmentos tradicionales.

La recepción de cruceros puede sumar visitantes extranjeros y generar actividad en diferentes rubros durante la estadía de pasajeros y tripulantes.

Desde el Municipio remarcaron que buscarán acompañar nuevas operaciones de este tipo para consolidar a Mar del Plata dentro de este mercado.