Bapro: así quedó el directorio tras el acuerdo entre oficialismo y oposición
La Legislatura bonaerense dio luz verde a la reorganización del Banco Provincia: nuevo presidente, nueve vocales y tres asociados para fortalecer la gestión.Política04 de diciembre de 2025Pamela Orellana
Durante la sesión de este miércoles que aprobó la Ley de Financiamiento, con un pedido de endeudamiento por USD 3.685 millones, el gobernador Axel Kicillof logró avanzar en la conformación del directorio del Banco Provincia (Bapro) para 2026 y creó seis nuevos cargos para satisfacer requerimientos de la oposición.
La reforma de la Carta Orgánica del Bapro establece que el directorio estará compuesto por el presidente y nueve vocales, sumando un nuevo miembro a la conformación anterior. Además, se incorporaron tres vocales asociados y dos síndicos, que tendrán voz en las reuniones del directorio pero sin derecho a voto.
Divisiones internas y apoyo de bloques
En el Senado bonaerense, la ampliación del directorio generó votación dividida en el radicalismo: el bloque UCR-Cambio Federal apoyó la modificación, mientras que UCR-Somos Buenos Aires no acompañó el decreto ley 9343 que establece la nueva conformación del Bapro.
Tras la sanción, el Senado aprobó los 14 pliegos que definen la integración del directorio y los nuevos cargos. Entre los directores titulares estarán:
Carlos Orsingher (La Cámpora)
Julio Pereyra (Unión por la Patria)
Alejandro Formento (kicillofista, nuevo mandato)
Javier Ozuna (La Cámpora)
Matías Ranzini (PRO)
Fernando Rozas (Unión y Libertad)
Martín Rodríguez (La Cámpora)
Marcelo Daletto (UCR + Cambio Federal)
Carlos Moreno (Unión por la Patria)
El Senado bonaerense repartió los cargos del Bapro.
Los nuevos vocales asociados serán Sergio Bordoni (Frente Renovador), Adrián Urreli (PRO) y Fernando Pérez (Evolución), mientras que la sindicatura estará conformada por Laura González (La Cámpora) y Gabriela Demaría (Unión por la Patria).
Cobertura de vacantes y continuidad institucional
El Bapro, presidido por Juan Cuattromo, contaba con la Vicepresidencia vacante tras el fallecimiento de Daniel Barrera en 2024 y cuatro cargos que finalizaban mandato en diciembre. Entre ellos se disputaron espacios el kicillofista Humberto Vivaldo, el massista Sebastián Galmarini y el dirigente PRO Bruno Screnci.
Al mismo tiempo, mantendrán mandato prorrogado Santiago Nardelli (PRO), Carlos Fernández (radicalismo abadista) y Laura González (vinculada a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza). Esta reorganización busca garantizar equilibrio entre oficialismo y oposición dentro del banco.
Facultades del directorio y rol estratégico
El directorio del Bapro tendrá las siguientes funciones clave:
Administrar y dirigir el banco, aprobar planes estratégicos y reglamentos internos.
Autorizar operaciones financieras, créditos, inversiones y emisión de títulos.
Nombrar y remover autoridades internas, gerentes y funcionarios clave.
Fijar tasas, comisiones y condiciones de servicios.
Gestionar patrimonio del banco, incluidas herencias, donaciones e inmuebles.
Aprobar informes, balances y memorias anuales.
Dictar normas internas de control y auditoría.
Proponer cambios en la estructura organizativa al Poder Ejecutivo.
Con estas modificaciones, el Banco Provincia consolida un directorio y un equipo estratégico alineados con la gestión de Kicillof, garantizando funcionamiento institucional y control sobre las operaciones financieras en un momento clave para la Provincia. Además, se arribó a un acuerdo para cubrir los diez cargos del Consejo General de Educación y los ocho del Tribunal Fiscal de la Provincia.
