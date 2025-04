-El Senado bonaerense dio media sanción a la suspensión de las PASO por un año. Desde su rol como senador del PRO, ¿cómo vivió el proceso que llevó a esta decisión y qué significado tiene para ustedes esta pausa en el calendario electoral?

Desde nuestro espacio iniciamos la discusión con la idea de pedirle al gobernador que adhiriera la provincia a la boleta única, pero no aceptó. Estamos contentos de que haya salido esta media sanción que suspende las PASO por un año y pone una pausa a la vorágine de elecciones constantes.

-¿Cree que la interna en el oficialismo, entre el cristinimos y el kicillofismo, influyó en la demora tanto de esta suspensión de las PASO como en el desdoblamiento electoral?

Sí, ciento por ciento, porque incluso nosotros fuimos en varias oportunidades a las sesiones especiales y ellos no dieron quórum. Se trató de un problema interno del oficialismo, que, por lo visto, se resolvió y permitió que esta media sanción finalmente se aprobara.

El bloque de senadores bonaerenses del PRO.

-Como dirigente del PRO, ¿cree que alcanza con suspender las PASO o hay que eliminarlas definitivamente?

La política es el arte de lo posible y,por ahora, se consiguió esto. Yo creo que hay que avanzar hacia una reforma más profunda. Lo que pasa en Argentina es que cada dos años tenemos elecciones y los dirigentes andamos a las apuradas. Esto hay que tratarlo con tiempo, discutirlo bien, y ver si se puede llegar a un acuerdo definitivo.

-En este contexto actual, ¿cómo evalúa la posibilidad de una alianza entre el PRO y La Libertad Avanza en la provincia?

En lo personal, soy optimista y creo que deberíamos avanzar en un acuerdo. Si en las últimas elecciones no hubiésemos ido separados —sumando los votos de Carolina Píparo y Néstor Grindetti— hoy estaríamos gobernando la provincia de Buenos Aires.

Desde nuestro espacio, lo que no queremos es perder la identidad del PRO. Fuimos los primeros en proponer un cambio y vamos a seguir sosteniendo esa idea, defendiendo el poder de la república y los valores institucionales. Tenemos otro estilo, pero el rumbo es el mismo. Eso es lo que buscamos: no queremos mezclarnos ni dejar de ser quienes somos, no vamos a dejar de ser amarillos.