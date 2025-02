Como te venimos contando en GRUPOLAPROVINCIA.COM, la gestión del intendente David Angueira en el municipio de Punta Indio acumula críticas. La falta de inversión en infraestructura ha dejado caminos rurales intransitables, afectando a productores y estudiantes, mientras que la gestión de recursos municipales ha sido fuertemente cuestionada. La ausencia de una estrategia de seguridad también ha generado malestar entre los vecinos, . A todo esto se suma la preocupación por el manejo discrecional de fondos y la falta de acceso a la información pública.

En la segunda parte de la entrevista con este medio, la concejal de Juntos, Melisa Franzoni, habló sobre la crisis financiera del municipio, la incapacidad de la administración local para sostener los servicios esenciales y el impacto del aumento de tasas en los vecinos. Además, denunció que la Municipalidad tiene dos intendentes cobrando sueldos a pesar de no poder garantizar el pago a los empleados municipales.

-En cuanto a las tasas municipales, ¿se han registrado aumentos significativos? ¿Cómo afecta esto a los vecinos?

Sí, en el 2024 tuvimos un aumento del 180% de las tasas municipales, en algunos ítems se incrementó mucho más. Por suerte desde la oposición, desde hace años veníamos insistiendo en que los ajustes sean por variables, tomamos tres o cuatro variables y se saca la media para que no sean tan grosos los aumentos que propone el Ejecutivo.

Habíamos arrancado en enero del '24 con un aumento del 90% y después lo pudimos ir escalonando con esto de las variables, pero 180 o 160, no recuerdo bien ahora el número final, de aumento del '24 fue un montón, y la verdad que los vecinos que pagan lo pudieron seguir sosteniendo.

Acá también la cobrabilidad es muy baja, es 4 de cada 10 en el área urbana y 4 de cada 10 en el área rural, entonces siempre son los mismos los que sostienen el pago de las tasas.

-Respecto a los caminos rurales, ¿cómo impacta su estado en la vida diaria de los productores y los estudiantes que deben trasladarse a la escuela?

Es un reclamo constante, no se invierte lo que se debería invertir de la tasa que se cobra, entonces acá llueven dos gotas y la gente de los campos no puede salir, los niños no pueden ir a la escuela, estamos en una situación muy complicada.

La respuesta del Ejecutivo es que el ajuste es de Milei, y que en todos los municipios sucede lo mismo, cuando sabemos que no es así, porque tenemos contacto con otros municipios. De hecho, sin ir más lejos, a 50 kilómetros tenemos a Magdalena, que tiene otra realidad totalmente distinta a la nuestra.

Nosotros estamos en el límite de poder pagar los sueldos de los empleados municipales, entonces de ahí para arriba no se puede hacer absolutamente nada.

Estamos totalmente desamparados con respecto a la salud, con la seguridad nos pasa lo mismo, ni hablar de los servicios que debe brindar la municipalidad, que no llega absolutamente a nada. Las deudas que tenemos con las cooperativas eléctricas, con EDELAP, está muy endeudado el municipio y la verdad que no hay ningún gesto político del otro lado.

De hecho, tenemos dos intendentes, uno de licencia y el otro interino, que cobran sus sueldos los dos, y teniendo en cuenta que no se le puede pagar a los empleados municipales, me parece que no es justo que los dos estén percibiendo sus sueldos cuando no debería ser así.