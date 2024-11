Gestión Giordano en Colón: calles rotas, pérdidas cloacales y un hospital en las sombras

Desde hace un tiempo te venimos contando que el municipio de Colón, bajo la gestión de Waldemar Giordano, parece haber detenido su avance. A la crítica situación del sistema de salud local y las denuncias contra el intendente por "inflar" la planta política en plena crisis, se suman cuestionamientos por los basurales a cielo abierto y el aumento de la inseguridad.

En esta oportunidad, hablamos con el concejal de Juntos por el Cambio, Néstor Iacci, quien aseguró que el jefe comunal de La Cámpora "no pudo cumplir ninguna de sus promesas de campaña".

- Como concejal y vecino, ¿qué opina de la gestión de Waldemar Giordano?

Cuando asumió, dijo que iba a transparentar la situación heredada del gobierno anterior, que también era de su espacio político y dejó un panorama calamitoso. Hoy padece las consecuencias de no haberlo hecho. El estado de la maquinaria municipal es desastroso; equipos esenciales como motoniveladoras, recolectores de basura, barredoras, palas hidráulicas y retroexcavadoras están en su mayoría fuera de servicio. Esto impacta directamente en la calidad de los servicios municipales, que no están a la altura de lo que los vecinos necesitan.

- Desde el bloque son muy críticos con el desempeño de su gestión. ¿En qué áreas creen que aún no logra hacer pie?

El problema principal es que, al no haber blanqueado la situación inicial, no puede cumplir ninguna promesa de campaña. Culpan al gobierno nacional por la falta de fondos, pero lo cierto es que todo estaba roto y poner en funcionamiento la maquinaria requiere tiempo y dinero. En cuanto a los caminos rurales, el panorama es terrible. También hay pérdidas constantes de agua y líquidos cloacales, y las calles están en un estado lamentable.

En el hospital no sabemos con precisión cómo se distribuyen los recursos. Desde nuestro bloque pedimos un informe detallado sobre los gastos en cada área, pero aún no hemos recibido respuesta. Estamos en Babia con respecto a lo que se hace en el hospital.

- ¿Comparado con distritos vecinos, creen que Colón está estancado?

Sí, claramente. Por ejemplo, hay problemas serios con los árboles, que son muy antiguos. Sus raíces rompen las veredas y las cañerías. Solucionar esto requiere inversiones importantes, pero los fondos necesarios no están disponibles en este momento.

Waldemar Giordano, intendente de Colón.

- En síntesis, ¿ha hecho algo destacable Waldemar Giordano en un año de gestión?

No, prácticamente nada. La única obra inaugurada fue la Casa de la Provincia que incluye dependencias de IOMA, ARBA y el Registro Civil. Sin embargo, esta obra se había iniciado en el gobierno anterior y ya debería haber estado terminada antes de que Giordano asumiera.

- ¿Cómo están trabajando desde el bloque de Juntos en el Concejo Deliberante?

Fui concejal entre 2011 y 2015, y en esa época el trabajo era diferente. Las minutas de comunicación se trataban sobre tablas, pero ahora, por decisión de la presidenta del Concejo o del Ejecutivo, esas minutas se envían a comisión. Esto solo retrasa la resolución de problemas.

En mi gestión anterior, tuve buenos resultados publicando fotos en las redes sociales para visibilizar problemas. Eso solía surtir más efecto que las notas que presentábamos en el Concejo. Este año retomé esa estrategia en algunos casos puntuales.

Tengo buena relación con el secretario de Obras Públicas y me pide que no suba fotos a las redes. Le respondí que, si no lo hago, no nos prestan atención, porque las minutas de comunicación tardan semanas, a veces meses, en resolverse. Por eso, en ocasiones sigo subiéndolas para que los problemas no queden en el olvido.

Basural a cielo abierto en Colón.