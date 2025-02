-Facundo, ¿con qué desafío se encuentra Navarro este 2025, un año marcado por las elecciones de medio término?

Bueno, con un desafío que compartimos con la mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires y del país: sobrevivir. Más que un año electoral, es un año decadente y perverso para la sociedad. Esperamos, antes que nada, poder resistir, acompañar y estar cerca de la gente que está sufriendo. Luego, calculo que habrá poco margen para enfocarse en las elecciones porque el día a día es cada vez más marginal. Estamos viendo situaciones que parecían superadas y que hoy reaparecen. Social, institucional y políticamente, el gobierno nacional ha generado un escenario desconocido.

-¿Y cómo sobrevive el municipio?

Sobrevivimos gracias al apoyo constante de la provincia de Buenos Aires. No solo con asistencia, sino también con el acompañamiento de los ministerios que nos ayudan a resolver problemas que la Nación ha dejado de atender. La situación es terrible, hay un abandono del país. Por eso, trabajamos con la provincia en cada una de las áreas y tratamos de responder a las nuevas demandas de la sociedad.

Hoy la prioridad es garantizar alimentos, pagar la luz, conseguir medicamentos que ya no están cubiertos. Estas son tareas abrumadoras para los municipios, pero quienes peor la pasan son los ciudadanos de a pie.

-En cuanto a la gestión municipal, ¿qué obras tienen en carpeta? ¿Qué proyectos están desarrollando para acompañar a los vecinos en el día a día?

En los últimos días recibimos la visita del gobernador Axel Kicillof y su equipo lo que significó un acompañamiento importante. Se garantizó la continuidad de obras provinciales claves, como dos pluviales—uno en la calle 46 y otro que acaba de iniciarse—y la finalización de un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), que descentralizará el hospital y ofrecerá servicios de ginecología, odontología y otras especialidades con tecnología de última generación.

También inauguramos una pileta de natación y trabajamos para climatizarla. Además, seguimos avanzando en la circunvalación para reducir el tránsito pesado en la Ruta 40, que atraviesa el pueblo.

Diz junto a Axel Kicillof.

Otro tema urgente es la vivienda. Cada vez más personas están en situación de calle o viviendo hacinadas en casas con tres generaciones. Desde el municipio tratamos de brindar contención a estas familias, pero la cantidad de casos sigue aumentando.

Hay muchos proyectos en marcha, pero la realidad es que aunque la provincia sigue asistiendo con programas, obras y recursos, la gente está preocupada por ver si puede llegar a fin de mes.

Días atrás, Kicillof y Diz inauguraron un CAPS en Navarro.

-¿Nota mucha angustia en los vecinos de Navarro? Se lo ve muy preocupado por la situación económica y social de las familias.

Sí, y con razón. Atravesamos una crisis inflacionaria que golpeó fuerte los bolsillos, pero con paritarias y programas intentamos siempre ayudar a la sociedad, sobre todo a los sectores más vulnerables.

Hoy, en cambio, vemos que el gobierno nacional sigue acelerando la crisis: los jubilados no pueden aumentar sus ingresos, no llegan a comprar remedios, los trabajadores no pueden sostenerse hasta fin de mes, los chicos abandonan la escuela porque no pueden costear sus estudios, crece el empleo en negro, las pymes cierran todos los días, los productores se funden por un dólar barato, se abren importaciones que afectan a la industria nacional, a la ciencia, la tecnología, la cultura y el deporte.

Estamos ante una crisis profunda. O defendemos nuestras ideas -kirchneristas, justicialistas- y luchamos por un país federal o nos resignamos a un modelo que nos va a hundir.