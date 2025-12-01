En el arranque de una semana decisiva, el gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a poner el foco en la Legislatura provincial y reclamó la aprobación del Proyecto de Ley de Endeudamiento por u$s3.635 millones, un expediente que quedó trabado tras la caída de la sesión del viernes. Desde La Plata confían en que el miércoles, finalmente, ambas Cámaras sesionen.

El mandatario aseguró que la herramienta es “necesaria para dar respuestas en tiempos difíciles” y apuntó directamente contra el presidente Javier Milei, a quien acusó de aplicar un “asedio financiero” contra las provincias. “Es para defender a los 17 millones de bonaerenses”, sostuvo durante un acto en el Salón Dorado de la Gobernación.

El reclamo a la Legislatura

Frente a intendentes, ministros, legisladores de Unión por la Patria, gremios y organismos de Derechos Humanos, Kicillof reclamó que los bloques acompañen el endeudamiento y advirtió que la provincia no puede usar recursos esenciales para cubrir vencimientos.

Qué dijo el gobernador

“No estamos dispuestos a afrontar vencimientos de una deuda que no tomamos con recursos que deberían destinarse a salud o educación”, lanzó. Y añadió: “La Legislatura debe decidir en favor de evitar más sufrimiento. No hay negociación que pueda condicionar algo de esta importancia”.

Según el mandatario, Buenos Aires enfrenta “incumplimientos sistemáticos” en el envío de transferencias automáticas y no automáticas. En ese contexto, aseguró que la Nación le adeuda a la provincia 13 billones de pesos, equivalentes a u$s9.000 millones, y que la pérdida de recaudación por decisiones del Gobierno asciende a otros u$s2.500 millones.

El diagnóstico económico: recesión, obras frenadas y caída del empleo

Kicillof describió un panorama de “profunda recesión”, con impactos directos en la actividad económica bonaerense:

Industria: caída del 10%

Construcción: baja del 25%

Comercio: descenso del 8%

Obras: más de 1.000 paralizadas

Pymes: cierre de 5.000 empresas

Empleo: pérdida de 172.000 puestos

“Mientras hay una fiesta en el mundo financiero, en los barrios la vida se vuelve cada vez más difícil”, afirmó. A pesar de eso, remarcó que la provincia “no se detuvo” y destacó inauguraciones de centros de salud, escuelas, ambulancias y refuerzos en el servicio alimentario escolar.

Qué incluye el proyecto de endeudamiento

El gobernador recordó que el 3 de noviembre envió a la Legislatura el paquete económico para 2026: Presupuesto, Ley Impositiva y Ley de Financiamiento. Las dos primeras ya fueron aprobadas; la tercera sigue pendiente.

Detalles clave del proyecto

No se trata de “nueva deuda”, sino de renovación y cobertura de vencimientos.

Permitiría cumplir obligaciones sin recortar áreas esenciales.

La Provincia es una de las jurisdicciones más austeras del país: aporta el 38% de los recursos impositivos pero recibe menos del 7% en coparticipación.

Incluye un refuerzo para los 135 municipios, que recibirían el 8% del Fondo de Fortalecimiento para la Inversión Municipal.

Además, establece un piso garantizado de $245.000 millones en cinco pagos entre 2026 y 2027, para asegurar previsibilidad en caso de que el endeudamiento no alcance los niveles previstos. “Pedimos poder funcionar mientras reclamamos lo que nos corresponde y nos quitó el gobierno de Milei”, cerró Kicillof.

El trasfondo político: sesiones caídas, tensiones internas y presiones cruzadas

La pulseada por la deuda volvió al centro de la escena legislativa. Tras aprobar el Presupuesto 2026 y la Ley Impositiva, la Cámara de Diputados debía avanzar el viernes con la autorización del endeudamiento, pero la sesión se cayó por falta de quórum.

En el oficialismo señalan que hubo sectores de La Cámpora y del Frente Renovador que mantuvieron conversaciones con la UCR y el PRO para no bajar al recinto, lo que expuso diferencias internas dentro del peronismo.

Qué se discute en la Legislatura

El reparto del Fondo de Inversión Municipal.

La exigencia de un sector opositor y camporista para crear una comisión bicameral que apruebe cada proyecto municipal.

Tensiones por cargos en el Banco Provincia, el Tribunal Fiscal, el Consejo de Educación y la Cámara baja.

El recambio legislativo del 10 de diciembre, que dejará un escenario más fragmentado y con más presencia libertaria.

El oficialismo busca mostrar unidad y acelerar la votación

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, negó las versiones sobre disputas internas y aseguró que todo el peronismo está trabajando para aprobar la ley.

“No es una ley para Kicillof ni para un sector del peronismo: es una herramienta indispensable para los bonaerenses”, afirmó. Y recordó que el endeudamiento busca refinanciar obligaciones tomadas durante la gestión de María Eugenia Vidal. Según el legislador, “quienes tendrían que sentarse a sesionar son los que eran oficialismo cuando se contrajo esta deuda”.