El escándalo por supuestos pedidos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó en las últimas horas un nuevo capítulo judicial. El extitular del organismo, Diego Spagnuolo, pidió ser sobreseído tras presentar una pericia privada que afirma que los audios que lo incriminan fueron manipulados y contienen tramos generados con inteligencia artificial.

El planteo fue dirigido al juez federal Sebastián Casanello, quien lleva adelante la causa en la que se investigan presuntos sobornos, direccionamiento de compras y el armado de una estructura delictiva dentro del organismo.

La pericia que encendió la polémica

Según el escrito presentado por su defensa, a cargo del abogado Mauricio D’Alessandro, los audios que dieron origen a la investigación “presentan cortes, manipulación evidente y presencia de voz sintética producida por IA”.

La pericia —realizada por la empresa internacional Graudio Forensics, con sede en Madrid— analiza los registros que, en su momento, fueron atribuidos a Spagnuolo y que derivaron en su imputación.

Qué dice el informe presentado

El documento sostiene que:

Los archivos presentan alteraciones en la continuidad del audio.

Hay fragmentos generados artificialmente, que no se corresponden con una voz humana real.

Se detectaron muestras superpuestas, indicativas de edición.

“Sumamos por primera vez en este proceso penal un documento oficial donde consta un estudio pericial de los audios ingresados primigeniamente a estos actuados”, expuso la defensa ante el juzgado.

El pedido de nulidad y el reclamo de sobreseimiento

Con la pericia como base, Spagnuolo solicitó la nulidad de todo lo actuado, al afirmar que su imputación se sustentó en “prueba adulterada que no fue debidamente incorporada al proceso”. Su defensa insiste en que la llamada “prueba inicial” —los audios— nunca fue validada y, por el contrario, ya había sido objetada por el fiscal Franco Picardi, quien decidió no incorporarlos formalmente.

En cambio, Picardi sostuvo la acusación en base a documentación secuestrada en allanamientos, además del material recuperado de los teléfonos de los involucrados. Hasta el momento, los planteos de nulidad fueron rechazados en primera instancia, pero ya fueron apelados y la Cámara Federal deberá resolver.

Cómo empezó la causa: audios, sospechas y una trama interna

La investigación se inició tras la difusión de audios donde, presuntamente, se escuchaba a Spagnuolo hablar de retornos, coimas y direccionamiento en compras de medicamentos e insumos de alto costo. Esa grabación abrió una pesquisa que derivó en múltiples allanamientos y la incautación de celulares y documentación clave.

Con el correr de los meses, la Justicia identificó un presunto esquema de sobornos, maniobras de sobreprecios y un sistema de compras manejado por un grupo reducido de empresas.

El mail que desató tensiones dentro de ANDIS

El 10 de marzo de 2025, Spagnuolo recibió un correo del empresario Luis Cella, dueño de la firma Prevent. En el mensaje, el proveedor denunciaba una supuesta cartelización y advertía que su compañía era excluida del sistema de sorteos de precios.

Qué decía el mail de Cella

Acusaba un “sistema perverso y corrupto” armado por un puñado de empresas.

Aseguraba haber enviado reiterados reclamos sin respuesta.

Advertía que, ante la inacción del organismo, haría las denuncias públicas.

“Es lamentable que en este gobierno ocurran estas cosas y usted permita este accionar”, escribió el empresario, quien además mencionó al dirigente Miguel Ángel Calvete, afirmando que lo había notificado de la situación. Ese mensaje incorporó un nuevo elemento a la causa y profundizó las tensiones internas dentro del organismo.

Qué viene ahora en la causa ANDIS

Con la presentación de la pericia por audios adulterados, la defensa de Spagnuolo busca dar un giro drástico a la causa. El juez Casanello deberá evaluar si el informe tiene entidad suficiente para revisar decisiones previas y, eventualmente, sobreseer al exfuncionario.

Mientras tanto, la Cámara Federal tiene pendiente resolver los planteos de nulidad ya elevados. El expediente continúa siendo uno de los más sensibles del año, en un organismo clave para la asignación de recursos destinados a personas con discapacidad.