El PBI per cápita argentino sufrió la mayor caída regional
Nuevo informe ECEN: el ingreso por habitante se desplomó y Argentina quedó detrás de Chile, Uruguay y Panamá. Un retroceso que duele. Todos los números.Economía01 de diciembre de 2025Juan Manuel Villarreal
Un informe reciente de la consultora Economía & Energía (ECEN) encendió las alarmas sobre la evolución del PBI per cápita en la Argentina durante los últimos trece años. Según el reporte, el país registró la mayor caída del ingreso por habitante en toda América Latina, con excepción de Haití, sin incluir el derrumbe venezolano por su falta de estadísticas comparables.
El retroceso es contundente: el ingreso por habitante cayó 9,8% entre 2011 y 2024, lo que deja al país en niveles similares a los de 2007, una regresión histórica para una economía que durante décadas encabezó los indicadores regionales.
Cómo cambió el ranking regional y qué países superaron a Argentina
Uno de los puntos más llamativos del informe es el cambio de posición en el ranking latinoamericano. Argentina pasó de ser el país con mayor PBI per cápita de la región a quedar ahora tres escalones por debajo, superado por:
- Chile
- Uruguay
- Panamá
El reporte subraya que la caída argentina se asemeja a la de economías frágiles que atravesaron crisis humanitarias profundas. En contraste, países con altos niveles de informalidad laboral o violencia social, como El Salvador o Nicaragua, registraron aumentos del ingreso en el mismo período.
El desempeño económico regional y la excepción argentina
Mientras que América Latina mostró un crecimiento promedio del 1% anual, Argentina quedó en el extremo opuesto: su PBI cayó a una tasa del 0,8% anual desde 2011. En paralelo, Haití —el otro país con peor desempeño— tuvo una baja del 1,3%.
Las tres mayores economías, entre las de peor evolución
Brasil, México y Argentina integran el grupo de economías grandes con peores registros. Sin embargo, solo el caso argentino muestra un retroceso absoluto del ingreso por habitante frente a 2011.
El documento de ECEN lo resume con crudeza: “La Argentina es el único país grande de la región cuyo ingreso por habitante es hoy menor al de hace más de una década”. Aun así, el país se mantiene dentro del cuartil superior de la región en términos de ingreso per cápita, aunque cada vez más cerca del límite inferior.
Las razones detrás del derrumbe según los analistas
El reporte identifica un proceso económico de larga duración que derivó en la caída del PBI por habitante. Para los especialistas de ECEN, la explicación central radica en los desequilibrios crónicos del sector externo.
El análisis señala que el deterioro comenzó a hacerse evidente a partir de 2011, con la implementación de controles cambiarios y trabas a las importaciones. Ese esquema, junto al agotamiento del superávit comercial y los ciclos de endeudamiento posteriores, configuró un proceso que fue debilitando la capacidad de crecimiento de la economía.
ECEN detalla que estos factores derivaron en un estancamiento prolongado, pérdida de competitividad y un deterioro del poder adquisitivo en dólares.
Un retroceso que marca el humor económico del 2025
El dato no es solo estadístico: también dialoga con el clima social. Los niveles de ingreso actuales, comparables a los de hace 18 años, reflejan la dificultad de la Argentina para recuperar un sendero de expansión sostenida en medio de inflación alta, limitaciones externas y volatilidad cambiaria.
En un año donde el Gobierno busca retomar el crecimiento, el informe plantea un diagnóstico complejo que pone en perspectiva la magnitud del desafío económico para 2025.
