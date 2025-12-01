Semana Hebe: Kicillof será parte de la ronda histórica

Axel Kicillof volverá este jueves a Plaza de Mayo para participar de la tradicional ronda de Madres, en una jornada cargada de simbolismo político y memoria activa por el cumpleaños de Hebe de Bonafini.

El homenaje se dará en el marco de la Semana Hebe de Bonafini, un ciclo de actividades culturales y militantes que busca reafirmar el legado de la histórica dirigenta en un contexto en el que los organismos de derechos humanos denuncian retrocesos impulsados por el gobierno nacional.

Una ronda histórica con fuerte presencia bonaerense

La ronda Nº 2486 se realizará desde las 15:30 en la Pirámide de Mayo y contará con la presencia del gobernador bonaerense, quien confirmó su participación para acompañar el homenaje del cumpleaños de Hebe, fallecida en 2022.

La Asociación Madres de Plaza de Mayo resaltó el sentido político de la convocatoria: “Este jueves, día de cumpleaños de nuestra eterna compañera Hebe, seguimos luchando en la Marcha de los Jueves, junto a la militancia, Demetrio Iramain y Axel Kicillof”.

El acto reunirá a referentes del espacio de derechos humanos y de la cultura. Entre quienes asistirán figuran la presidenta de la Asociación, Carmen Arias; Cristina Caamaño, exrectora de la Universidad de las Madres; y madres históricas como Pina de Fiore, Sara Mrad e Irene Molinari. También estará el ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “el Cuervo” Larroque, que acompañará el desarrollo de las actividades.

La participación de Kicillof vuelve a marcar la sintonía política entre la Provincia y las Madres, un vínculo que se mantuvo firme durante los últimos años y que adquiere un tono particular en un escenario donde los organismos de derechos humanos cuestionan abiertamente al presidente Javier Milei.

Anuncio cultural y una jornada cargada de simbolismo

Uno de los momentos centrales del día será el lanzamiento de la Cátedra Libre “Hebe de Bonafini”, programado para las 17:30. Desde el Espacio Cultural Nuestros Hijos adelantaron que la iniciativa buscará proyectar el legado de la dirigenta en ámbitos culturales y académicos, consolidando un espacio de formación ligado a su histórica militancia.

El Coro ECuNHi, dirigido por Eduardo Ferraudi, será el encargado del tramo musical previo al cierre. La jornada concluirá con una presentación del grupo de rock fusión Aguafuertes y la participación de un invitado sorpresa.

La consigna de la convocatoria ya circula en redes: “Que no haya ninguno que quede en la casa, que se vengan todos a cubrir la Plaza. ¡Ni un paso atrás!”. El tono combativo apunta a reforzar la mística de las rondas, que llevan más de cuatro décadas sosteniendo una presencia ininterrumpida en la Plaza de Mayo.

La Semana Hebe de Bonafini: memoria, cultura y militancia

La marcha se inscribe en un ciclo más amplio: la Semana Hebe de Bonafini, que se desarrolla del 1 al 5 de diciembre bajo el lema “por más que a Milei y su junta les moleste”. La agenda incluye homenajes, muestras fotográficas, intervenciones urbanas y actividades académicas en la Casa de las Madres.

El lunes a las 17 se realizará la inauguración de un mosaico de Hebe —recuperado tras haber sido “secuestrado” en la Universidad— y una jornada de militancia en el barrio. El martes se abrirá la Biblioteca de la Universidad de las Madres. El miércoles se presentará la muestra “Tiempos Violentos”, del colectivo “Encuentro de fotorreporterxs”, que propone reflexionar sobre “la violencia que hoy se respira, se ve y se sufre en todo el país”.

El viernes, el cierre estará a cargo del periodista y escritor Carlos Polimeni con la presentación de su libro Hebe Vive, reafirmando la idea de que la dirigenta “sigue presente en cada abrazo, en cada lucha y en cada paso que damos”.