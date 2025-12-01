El intendente municipal del distrito de Saavedra, Matías Nebot, recibió la visita de la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis y del administrador del Instituto de la Vivienda de la Provincia, Diego Menéndez. En la ocasión, 32 familias recibieron sus viviendas en el nuevo barrio ubicado en calles Alberti, San Lorenzo, Balcarce y Alberto.

En este acto estuvo presente el Subsecretario de Obras Públicas y Planeamiento Urbano, Leandro Quirico y la Secretaria de Desarrollo Social y Comunitario, Cecilia Solay.

“Felicitaciones a todas estas familias que van a arrancar el próximo año con un techo propio, que les va a dar la libertad de poder decidir su vida y proyectar nuevos sueños. Quiero agradecer al intendente por el trabajo conjunto de los empleados públicos que hacen posible que las casas se construyan”, comentó la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis.

Nebot habló de "un día histórico"

“Es un día de mucha emoción para todos, que nos llena el corazón. Este día marca la historia de 32 familias y de nuestra ciudad. Entregar viviendas no es dar una llave solamente, es entregar dignidad, futuro y oportunidades, es entregar un hogar. Quiero agradecer al gobierno de la Provincia y especialmente a la ministra Batakis por el acompañamiento constante. Cuando se trabaja en conjunto de verdad, las cosas se concretan”, dijo el intendente municipal de Saavedra, Matías Nebot.

Detalles de las viviendas

En ese sentido, se informó que cada vivienda construida con el municipio, tiene una superficie de 56 metros cuadrados y cuentan con infraestructura completa de redes de agua, cloacas, gas y electricidad.

Estas viviendas, cuyo sorteo se realizó en julio de 2025, forman parte de un desarrollo habitacional que había quedado detenido y que fue reactivado por la actual gestión, permitiendo retomar los trabajos, finalizar la obra y concretar su entrega. Cada unidad cuenta con conexiones de agua, cloacas, gas y electricidad, garantizando condiciones de habitabilidad completas, seguras y de calidad para las familias que hoy inician una nueva etapa.

Las últimas viviendas adjudicadas en el distrito habían sido entregadas en 2022, por lo que este avance representa un paso significativo para continuar reduciendo el déficit habitacional del Partido de Saavedra y acompañar el crecimiento ordenado de la localidad.

“Sabemos que el déficit habitacional del distrito es grande, pero esta entrega nos impulsa a seguir gestionando y trabajando para que más familias accedan a su casa propia”, acotó el jefe comunal del partido de Saavedra, Matías Nebot.

Además, el alcalde comunal agradeció el acompañamiento provincial: “Quiero destacar el trabajo conjunto con la Provincia y el compromiso de todo el equipo municipal, que permitió reactivar estas obras y llegar a este día tan esperado”.

Cicloencuentro 2025 reunió a más de 400 ciclistas de todo el país en Pigüé



La Municipalidad de Saavedra–Pigüé celebró con gran convocatoria una nueva edición del Cicloencuentro 2025, que volvió a posicionar al distrito como un referente del ciclismo recreativo y deportivo en la provincia. Más de 400 participantes, provenientes de más de 20 localidades y de distintas regiones del país, consolidaron el crecimiento sostenido que la actividad registra año tras año.

A lo largo del fin de semana, los ciclistas recorrieron diferentes paisajes del distrito, disfrutaron de las sierras y participaron de dos jornadas que culminaron con actividades, shows y sorteos en el Paseo Gastronómico del Parque Municipal. La presencia de visitantes generó además un movimiento económico significativo en la hotelería, la gastronomía y los comercios locales.

El evento fue recientemente declarado de Interés Legislativo Provincial, mediante la iniciativa de la diputada María Fernanda Bevilacqua, quien destacó su aporte al deporte, el turismo y la integración comunitaria.

El intendente Matías Nebot señaló que “eventos como este impulsan el turismo, promueven hábitos saludables y generan oportunidades reales para el desarrollo económico del distrito”.