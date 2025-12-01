El Gobierno nacional formalizó el otorgamiento de un nuevo bono extraordinario de 70.000 pesos destinado a jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones mínimas del sistema previsional. La medida fue establecida a través del Decreto 848/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, y se trata del último refuerzo extraordinario que se otorga en el marco de la política de compensación por la pérdida del poder adquisitivo.

Según lo dispuesto, el beneficio alcanzará a los titulares de prestaciones contributivas administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), así como a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), quienes perciben pensiones no contributivas por vejez, invalidez o por ser madres de siete hijos o más, y a otras prestaciones asistenciales que forman parte del esquema previsional.

Condiciones para acceder al bono en diciembre

La normativa estableció que los beneficiarios deberán encontrarse vigentes en el mismo mensual en el que se liquide el bono extraordinario. Además, se aclaró que el monto no será susceptible de descuentos ni podrá computarse para otro tipo de conceptos, considerando que diciembre también es un mes en el que se abona el medio aguinaldo. En los casos de beneficios de pensión con varios copartícipes, todos serán considerados como un único titular para la percepción del refuerzo.

El esquema de pago mantiene los criterios aplicados en ediciones anteriores. Quienes perciban un haber igual o inferior al mínimo previsional garantizado recibirán el total del bono de 70.000 pesos. En cambio, cuando el haber supere ese umbral, el monto se ajustará para que la suma del haber y el refuerzo no exceda el mínimo más el máximo establecido en el decreto. El pago se efectuará durante diciembre, siguiendo la modalidad que se viene implementando hace más de un año.

Fundamentos del Gobierno para otorgar el refuerzo

El texto oficial señaló que “la referida Ley N° 27.609 implicó efectos perjudiciales para todos los jubilados y pensionados, pero principalmente respecto de aquellos de menores ingresos, resultando necesario acudir a su sostenimiento mediante el otorgamiento de ayudas económicas previsionales y/o bonos extraordinarios previsionales mensuales por diferentes montos, desde el mes de enero de 2024 y hasta noviembre de 2025, inclusive”. Con esa fundamentación, el Gobierno justificó la continuidad de los refuerzos extraordinarios durante el período señalado.

Al mismo tiempo, ANSES fue facultada para dictar normas complementarias y aclaratorias, supervisar la implementación del pago y, de ser necesario, recuperar percepciones indebidas vinculadas al bono. La medida entró en vigencia desde el momento de su publicación en el Boletín Oficial.

Última actualización del año: aumentos por inflación

El decreto del bono se oficializó una semana después de que el Gobierno anunciara el ajuste mensual correspondiente a diciembre para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Las resoluciones 359/2025 y 361/2025, también publicadas en el Boletín Oficial, determinaron un incremento del 2,34% a partir del índice de inflación de octubre relevado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Con este aumento, el haber mínimo garantizado para jubilaciones alcanzó los 340.879,59 pesos, mientras que el haber máximo se fijó en 2.293.796,92 pesos. En cuanto a las bases imponibles utilizadas para el cálculo de aportes, la mínima quedó establecida en 114.808,17 pesos y la máxima en 3.731.212,01 pesos.

Sumado el bono extraordinario, quienes perciban el haber mínimo recibirán un total de 410.879,59 pesos durante el mes de diciembre.

Impacto en otras prestaciones previsionales

Los incrementos no solo alcanzan a los haberes regulares del sistema previsional, sino también a las prestaciones básicas. La Prestación Básica Universal (PBU) será de 155.936,86 pesos desde diciembre y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a 272.703,67 pesos, de acuerdo con lo informado por fuentes oficiales.

Actualización de asignaciones familiares

En paralelo, el incremento del 2,34% se aplicará también a los ingresos vinculados a las asignaciones familiares otorgadas por el Estado nacional. Tanto los valores de las asignaciones como los límites y rangos de ingresos del grupo familiar fueron actualizados en igual proporción.

El Gobierno aclaró, además, que si cualquier miembro del grupo familiar supera los 2.511.024 pesos, ese hogar quedará automáticamente excluido del cobro de asignaciones familiares, aun cuando el ingreso total del conjunto no supere el máximo previsto en los anexos actualizados.