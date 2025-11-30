Las ventas de autos 0 km en Argentina sufrieron un desplome inesperado del 33,2% en noviembre respecto al mes anterior, según datos del Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (SIOMAA). El dato superó incluso las expectativas más pesimistas de la industria, que proyectaba una baja cercana al 20% por el factor estacional: muchos compradores postergan sus compras para obtener modelos más nuevos al inicio del próximo año.

En números, durante noviembre se patentaron 34.902 unidades, de las cuales 32.913 correspondieron a autos particulares y comerciales livianos, y 1.991 a vehículos pesados. A pesar de la caída mensual, el acumulado anual muestra un desempeño notable: hasta noviembre, las ventas totalizan 587.666 unidades, un 49,7% más que en el mismo período de 2024. Este crecimiento mantiene el sector por encima del promedio histórico, aunque los desafíos de diciembre podrían ajustar las proyecciones iniciales.

La meta de fin de año y el impacto de híbridos y eléctricos

El objetivo del sector para 2025 era llegar a 620.000 autos patentados, un número que ahora parece difícil de alcanzar. Para lograrlo, diciembre debería registrar más de 32.000 unidades, lo que implicaría un aumento del 48% respecto a las 21.761 unidades vendidas en diciembre de 2024. Con la tendencia a la baja de los últimos tres meses, los especialistas estiman que el año cerrará entre 610.000 y 615.000 autos, por debajo del 50% de crecimiento proyectado inicialmente.

Una posible ayuda vendrá del cupo de 50.000 vehículos híbridos y eléctricos promovido por el Gobierno, con exención del arancel de importación extra zona del 35%. Sin embargo, los expertos advierten que la llegada de estos autos incrementará las ventas más por volumen que por desplazamiento de clientes de autos tradicionales, y gran parte de estas unidades recién se patentarán en enero, lo que podría empujar las cifras del próximo año.

Ranking de marcas y modelos: la pelea se ajusta

En noviembre, Volkswagen superó a Toyota en ventas mensuales con 5.063 unidades contra 4.474, aunque la marca japonesa lidera el acumulado anual con 93.714 unidades frente a 90.862 de Volkswagen. Completan el podio Fiat (72.544), Renault (56.528) y Peugeot (48.375). La competencia por liderar el mercado de autos 0 km se mantiene cerrada y concentrada entre Toyota y Volkswagen, mientras Stellantis muestra un desempeño sólido gracias a sus seis marcas que suman 171.577 patentamientos.

Entre los modelos, la Toyota Hilux lideró noviembre con 1.831 unidades, seguida por Peugeot 208 (1.343) y Volkswagen Tera (1.327), un SUV lanzado recientemente que sorprendió al mercado. El Fiat Cronos, Toyota Yaris y Ford Ranger completan el top 6, con diferencias mínimas que podrían hacer que diciembre defina la posición final de algunos modelos.

El año 2025 también mostró una pelea fragmentada entre modelos: el Yaris mantiene ventaja mínima sobre el Cronos, con solo cinco unidades de diferencia en noviembre, mientras la Hilux se mantiene firme como la pick-up más vendida. Las cifras de diciembre serán claves para determinar el cierre definitivo de un 2025 histórico para el sector automotor argentino.