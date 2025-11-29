La paritaria de la Administración Pública Nacional volvió a empantanarse luego de que el Gobierno concurriera a la mesa de negociación sin presentar ningún ofrecimiento salarial. La reacción de ATE no tardó en llegar. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, advirtió que esta jugada oficial “apuesta directamente al conflicto” y que, si no hay aumento en diciembre, el país enfrentará “un ajuste sin precedentes”.

“Concurrir a una paritaria sin ofrecimiento es apostar al conflicto. Debe existir un aumento en diciembre. Si el Gobierno no lo otorga estaremos frente a un ajuste sin precedentes para un periodo de 12 meses”, sostuvo.

Según el gremio, la pérdida salarial en el sector público es alarmante. ATE calcula que los trabajadores estatales llevan más de 11 puntos por debajo de la inflación acumulada, una brecha que aún podría ampliarse cuando se conozcan los índices de los últimos dos meses del año.

Salarios estatales: aumentos por debajo del IPC y caída histórica del poder de compra



Durante los primeros diez meses del año, el Gobierno nacional aplicó incrementos por 13,6%, muy lejos del 24,8% de inflación registrada en el mismo período. ATE rechazó cada uno de los aumentos por considerarlos insuficientes, mientras que UPCN los aceptó, una diferencia que también tensó el clima interno entre los gremios estatales.

Aguiar remarcó que la situación actual es “inédita”. “Por primera vez, el ingreso promedio cayó por debajo de la línea de pobreza. La mayoría de los trabajadores está endeudada por más de un sueldo y medio, y el pluriempleo llegó para quedarse”.

ATE definió un Paro Nacional cuando se trate la reforma laboral y protestas sorpresivas en diciembre.

De acuerdo con el último informe del Indec, la Canasta Básica Total es de $1.213.799, cifra que ya deja a gran parte de los empleados estatales por debajo del umbral de pobreza.

La combinación de sueldos deprimidos, inflación alta y aumentos por debajo del IPC generó un fenómeno que preocupa a los gremios y a especialistas en empleo público: pérdida de personal altamente calificado, que migra al sector privado o al exterior; pluriempleo generalizado, con trabajadores que suman turnos o changas para llegar a fin de mes; y endeudamiento récord, principalmente con bancos y financieras.

“Por responsabilidad exclusiva del Gobierno, la conflictividad va a crecer. Tendremos un diciembre muy caliente”, sentenció Aguiar.

ATE prepara un paro nacional y evalúa protestas sorpresivas en diciembre

El Consejo Federal de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) resolvió convocar a un Paro Nacional con movilización para el día en que el Congreso discuta la reforma laboral impulsada por el Gobierno. La decisión llegó con un fuerte respaldo interno: las 191 seccionales votaron por unanimidad otorgar a la conducción nacional el mandato para definir eventuales protestas sorpresivas durante diciembre.

En el Confederal, Aguiar lanzó duras críticas al Ejecutivo y cuestionó el rol del Consejo de Mayo, que tuvo su última reunión este martes: “El Consejo de Mayo terminó siendo una encerrona para el sindicalismo, un ámbito distractivo utilizado por el Gobierno para dilatar los tiempos".

Asimismo, dijo que están dadas todas las condiciones para convocar a una huelga general. "Pasaron meses y no presentaron ninguna propuesta. Hasta la última coma de la reforma laboral se está escribiendo en las oficinas de Techint”, disparó el dirigente, en referencia al proyecto que el oficialismo busca acelerar en el Congreso.