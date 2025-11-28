El PRO se desmarcó del acto antivacunas y defendió su “compromiso histórico” con la vacunación

Después del escándalo generado por la exposición antivacunas realizada en el Anexo de la Cámara de Diputados —un evento impulsado por la diputada del propio partido, Marilú Quiroz—, el PRO salió este viernes a despegarse de la polémica y reafirmar públicamente su postura: “Creemos en la ciencia, en la prevención y en las políticas públicas basadas en evidencia”.

Un comunicado para marcar distancia en medio de la controversia

El mensaje fue difundido en la red social X, donde el partido recordó que, durante su gestión en el Gobierno nacional, “Argentina alcanzó niveles récord de vacunación, ampliando coberturas, fortaleciendo el Calendario Nacional y promoviendo una cultura de prevención”.

Alerta por el retroceso en las tasas de vacunación

En el texto, el PRO remarcó su preocupación por la caída de las tasas de vacunación en los últimos años, un fenómeno que, según señaló, “reabrió la puerta a patologías que la Argentina ya casi no registraba”.

El comunicado apuntó a un concepto central: “Vacunarse no es una opinión: es una responsabilidad individual y colectiva”. Y aseguró que el partido seguirá impulsando políticas de salud que fortalezcan la prevención y el acceso equitativo a las vacunas.

“Más prevención, más ciencia y menos enfermedades”: el mensaje del PRO

El posteo cerró con una definición contundente, buscando marcar una posición sin dobleces en medio del escándalo interno: “Nuestro compromiso es claro: más prevención, más ciencia y menos enfermedades que ya creíamos superadas”.

Aunque el comunicado nunca mencionó directamente a Quiroz, la publicación fue interpretada como una respuesta institucional al acto antivacunas que la diputada facilitó dentro del Congreso.

La defensa de Quiroz: “Yo brindé el lugar, escucho todas las voces”

Mientras crecían las críticas dentro y fuera del oficialismo, Quiroz sostuvo este viernes que no se arrepiente de haber cedido el espacio.

“No soy responsable de que la gente no se vacune”

En declaraciones radiales, aseguró: “Brindé el lugar. Me pareció importante escuchar todas las voces. Yo no soy responsable de que la gente no se vacune o no se quiera vacunar. Soy una ciudadana que escucha al pueblo, que deberían hacer muchos políticos”.

La diputada también minimizó los cuestionamientos: “Me pueden criticar por eso o no, hago lo que tengo que hacer”.

Qué significan estas señales dentro del PRO

La aclaración pública del partido llegó en un contexto donde la discusión sobre vacunas vuelve a ganar espacio en la agenda pública. La conducción del PRO buscó dejar en claro que el episodio promovido por Quiroz no representa su posición oficial, especialmente en un momento en el que las coberturas vacunales atraviesan uno de los niveles más bajos en años.

De fondo, la tensión dejó a la vista un debate interno que promete continuar: hasta dónde está dispuesto el partido a tolerar iniciativas individuales que contradicen su línea histórica en políticas sanitarias.