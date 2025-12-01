El Gobierno presentó un Código Penal más duro y con prisión efectiva como regla

El Gobierno presentó un Código Penal más duro y con prisión efectiva como regla

En una conferencia de prensa en Casa Rosada, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció el envío al Congreso del proyecto de reforma integral del Código Penal. La iniciativa —que el Ejecutivo buscará aprobar en las próximas sesiones extraordinarias— promete un giro tajante: penas más altas, prisión efectiva en la mayoría de los delitos y el fin de la llamada “puerta giratoria”.

“El que la hace, la paga”, resumió Bullrich al presentar el texto, elaborado por la Comisión de Reforma del Código Penal formada en 2024 y compuesta por el Ministerio de Justicia y magistrados como Mariano Borinsky y María Eugenia Capuchetti.

Qué delitos tendrán penas más duras según el proyecto

El Gobierno confirmó que la reforma eleva los mínimos y máximos de condena en delitos graves. El objetivo declarado es evitar que los condenados accedan a excarcelaciones automáticas o cumplan sus penas en libertad.

Homicidios y agravantes

El homicidio simple, que hoy tiene un máximo de 25 años, pasa a un tope de 30. Para el homicidio agravado, la prisión perpetua será literalmente “para toda la vida”, sin límite temporal.

Los delitos vinculados al narcotráfico, la trata de personas y la pornografía infantil tendrán aumentos significativos en las penas, alineados con estándares internacionales más estrictos.

Accidentes de tránsito con conducción imprudente

Un punto sensible del proyecto es el endurecimiento de penas en casos de conducción imprudente. El mínimo pasa de dos a seis años. “Si estabas mirando el celular, la imprudencia la tenés que pensar antes. Vas a tener una pena seria”, advirtió Bullrich. Recordó que se trata de un reclamo histórico de las organizaciones de víctimas, especialmente las Madres del Dolor.

Corrupción: penas “gravísimas” para funcionarios públicos

Uno de los ejes más fuertes del proyecto es la penalización de la corrupción. Bullrich fue categórica: “Si sos funcionario tenés que cuidar la plata de la gente, no te la podés robar. Las penas van a ser gravísimas.” De aprobarse, los delitos de corrupción tendrán sanciones más altas y menor margen para beneficios judiciales. “Si un funcionario las hace, las va a pagar fuerte”, remarcó la ministra.

Fin de la “puerta giratoria” y de la doctrina Zaffaroni

El Gobierno sostiene que con esta reforma se termina la excarcelación temprana en la mayoría de los casos. Según Bullrich, el 82% de los delitos previstos tendrán prisión efectiva.

Hoy, cuando la condena no supera los tres años, muchos delincuentes no cumplen pena firme. La reforma eleva los mínimos para impedir ese escenario.

Crítica directa a la doctrina Zaffaroni

Bullrich aseguró que con el nuevo código “se deja atrás la doctrina Zaffaroni”, que —según su visión— favorecía la liberación rápida de condenados. “Los más favorecidos eran los delincuentes, violadores, asesinos. Ahora serán las víctimas”, subrayó.

Los delitos que no prescriben más

El proyecto establece la imprescriptibilidad del abuso sexual y del homicidio agravado. “Son delitos cuyo castigo no puede condicionarse por el tiempo. Sería una injusticia con las víctimas”, explicó el Ministerio de Justicia.

El último anuncio de Bullrich como ministra

La presentación del Código Penal marcó, además, la despedida de Bullrich del Ministerio de Seguridad. Este lunes dejará el cargo para asumir como senadora nacional por La Libertad Avanza.

En una carta enviada al presidente Javier Milei, la funcionaria destacó: que hace dos años recibió el mandato de “recuperar el orden en las calles”, que asumirá en el Senado para “defender las reformas que el país necesita”, y que su reemplazo, Alejandra Monteoliva, “continuará con la misma doctrina de seguridad”.

Desde el Gobierno consideran que la reforma penal es “indispensable” para modernizar un sistema legal “con más de un siglo y cientos de parches”.