Con los festejos de Necochea y Santamarina como atractivos se comparte la amplia agenda de octubre

Con los festejos de Necochea y Santamarina como atractivos se comparte la amplia agenda de octubre

La Secretaría de Turismo y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Necochea, a cargo de Matías Sierra, presentó la grilla de propuestas para octubre, un mes que contará con actividades variadas y que tendrá como eje central los festejos de aniversario de Necochea y de Ramón Santamarina.

El cronograma arranca este miércoles y se extenderá a lo largo de todo el mes, con propuestas deportivas, culturales, recreativas y festivas, abiertas tanto a la comunidad local como a visitantes.

Aniversario de Ramón Santamarina

La localidad de Ramón Santamarina celebrará sus 115 años este jueves 2 de octubre, aunque los festejos principales se realizarán el sábado 4 en el Club Independencia, desde las 15 horas.

La jornada incluirá un acto protocolar, el tradicional desfile institucional, el corte de torta y espectáculos para toda la familia, en un encuentro pensado para homenajear la historia y el presente de la comunidad.

Necochea festeja 144 años

El domingo 12 de octubre, la cabecera del distrito celebrará su 144° aniversario, con tres jornadas festivas que se desarrollarán entre el viernes 10 y el propio domingo en la Plaza Dardo Rocha.

La Secretaría de Turismo y Desarrollo Productivo organiza un amplio abanico de propuestas en cada manzana de la plaza: bailes urbanos, colectividades en el escenario, espectáculos destacados, una gran peña aniversario en el sector del monumento al Centenario, actividades de astroturismo, juegos deportivos, ruletas con premios, suelta de plantines, talleres y espectáculos para las infancias, además de música en vivo, patio cervecero, gastronomía y feria de emprendedores.

El domingo se realizará también el desfile cívico y el tradicional corte de torta, dando cierre a un fin de semana que reunirá a toda la comunidad.

Eventos destacados de la agenda de octubre

Además de los aniversarios, la agenda incluye una gran variedad de propuestas:

29° edición de Coraliada (2 al 5 de octubre): conciertos en teatros, parroquias y escuelas; Peña del Coreuta y Batucada Callejera. Entrada libre y gratuita.

Jineteada Campo El Bendito (3, 4 y 5 de octubre): evento privado con apoyo municipal.

October Fest (4 de octubre): evento callejero en Primera Junta entre 57 y 59, con colaboración de la Municipalidad.

Campeonato de Safari y Areneros (4 y 5 de octubre): en el predio Pinar de la Bahía, Costa Bonita, Quequén. Con entrada, organizado por Auto Club Necochea.

Pokefanfest (5 de octubre): de 13 a 20 en el Polideportivo Municipal, con entradas a $3000 (menores de 7 años y CUD, gratis).

Olimpíadas Deportivas de Magistrados y Funcionarios (9 al 11 de octubre): con pesca, carrera pedestre y disciplinas en el polideportivo.

Torneo de fútbol infantil “Ciudad de Necochea” (10 al 13 de octubre): organizado por el Club Social y Deportivo Mataderos.

Maratón de Lectura del ISFD y T Nº 31 (17 de octubre): de 9 a 15 en Plaza Dardo Rocha, para instituciones educativas de nivel inicial y primario.

XXI Retiro Internacional de Yoga & Meditación (31 de octubre al 2 de noviembre): en el Camping de UATRE, con maestros internacionales de distintas corrientes y países.

Un mes para disfrutar en comunidad

Con esta variada agenda, Necochea y sus localidades se preparan para vivir un mes de octubre marcado por el reencuentro, la cultura y la celebración de su historia. Desde los aniversarios hasta los eventos deportivos y culturales, cada propuesta busca reunir a la comunidad y poner en valor la identidad local.