En el marco del Día Mundial del Turismo, el intendente Arturo Rojas encabezó un acto en la Secretaría de Turismo y Desarrollo Productivo, donde puso en valor la articulación público-privada como eje fundamental para posicionar a Necochea como destino.

El lema de la ceremonia fue “Turismo y Transformación Sostenible” y contó con la participación de prestadores y actores del sector. Durante su discurso, Rojas agradeció el esfuerzo del sector privado, especialmente en la representación de la ciudad en la Feria Internacional de Turismo (FIT), donde estuvo presente el secretario Matías Sierra.

“Es fundamental la sinergia que se genera entre el público y los privados”, subrayó el jefe comunal, quien también felicitó a quienes fueron reconocidos por su crecimiento productivo en turismo sostenible.

Educación y turismo: el programa “Buenos Anfitriones”

Uno de los anuncios destacados fue la puesta en marcha del programa educativo “Buenos Anfitriones”, que vincula la enseñanza con la actividad turística desde el nivel inicial hasta el secundario y técnico, tanto en instituciones públicas como privadas.

“Imagínense la cantidad de iniciativas que se van a generar con el paso del tiempo y que quedarán como una marca de nuestro distrito, fusionando turismo y educación”, señaló Rojas. La propuesta permitirá además que las escuelas técnicas puedan involucrarse en proyectos de infraestructura y transformación turística.

Turismo como motor cultural y social

El intendente también remarcó la importancia de un cambio cultural en la comunidad para entender al turismo no solo como actividad económica, sino como motor de inclusión y desarrollo social.

En este sentido, mencionó el ejemplo de provincias como Córdoba, donde la cordialidad de los vecinos se convierte en un valor agregado para los visitantes. Asimismo, destacó que Necochea sostiene su perfil turístico a través de actividades culturales y deportivas durante todo el año, recordando el 7º Torneo Nacional “Todos al Agua”, que convocó a competidores de distintas provincias.

Finalmente, Rojas enfatizó que la promoción turística requiere la coordinación de todas las áreas municipales, como Obras Públicas, Gobierno y Desarrollo. “El camino es este: hacerlo en conjunto entre lo público y lo privado para que Necochea sea cada vez más una opción turística durante todo el año”, concluyó.

La Dulce: 75 años de la Unidad Sanitaria

Por otro lado, la localidad de La Dulce vivió una jornada especial con la celebración del 75° aniversario de su Unidad Sanitaria. En el marco de los festejos, se inauguró la nueva sala de rayos, una obra fundamental para fortalecer el sistema de salud del distrito.

El corte de cintas estuvo a cargo de la coordinadora de la institución, Jessica Martínez, y de Coco García, vecino que donó el equipamiento. La ceremonia contó con la presencia de la secretaria de Salud municipal, Andrea Perestiuk.

Tecnología y conectividad al servicio de la salud

La sala de rayos renovada cuenta con un equipo digital de última generación, capaz de realizar estudios radiográficos de alta precisión. A su vez, el sistema de conectividad permite enviar los resultados de manera inmediata al Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital “Emilio Ferreyra”, donde el jefe del área puede emitir los informes correspondientes.

Este avance beneficia no solo a los vecinos de La Dulce, sino también a otras localidades del interior del distrito, que ya no deberán trasladarse hasta Necochea para acceder a este servicio.

El funcionamiento estará a cargo de una técnica radióloga que atenderá de lunes a sábados y que, además, dispondrá de guardias pasivas para casos de emergencia.