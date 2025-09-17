Rojas recibió a dirigentes de URGARA y supervisa mejoras viales en Necochea y Quequén
El intendente se reunió con referentes gremiales y del Puerto de Bahía Blanca, y luego participó de la apertura de un espacio que ofrecerá atención a afiliados y formación profesional. Paralelamente, el municipio completó bacheos con hormigón en distintos sectores.Municipales17 de septiembre de 2025Andrés Montero
El intendente de Necochea, Arturo Rojas, mantuvo una agenda cargada de actividades que combinaron encuentros institucionales, inauguraciones y obras de infraestructura urbana.
Encuentro con URGARA y apertura de una nueva sede
En su despacho, Rojas recibió a Juan Carlos Peralta, secretario general de URGARA seccional local; a Pablo Hugo Palacio, secretario general nacional del gremio; y a Santiago Mandolesi, presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca.
La reunión permitió dialogar sobre los proyectos y avances que URGARA impulsa en Necochea, especialmente vinculados al sector portuario. Más tarde, el intendente acompañó a la comitiva en la inauguración de la nueva sede gremial de la organización, ubicada en la calle 57 entre 60 y 62.
El edificio alberga no solo las oficinas de la entidad, sino también la obra social y un Centro de Formación Profesional que capacitará a vecinos para desempeñarse como recibidores de granos, una actividad clave para la región portuaria Necochea-Quequén.
Tal como se planteó en el encuentro con Rojas, el objetivo de URGARA es mejorar la atención a sus afiliados y, al mismo tiempo, generar nuevas oportunidades de capacitación y empleo para la comunidad local.
Trabajos de bacheo en Necochea y Quequén
En paralelo, el municipio informó la finalización de tareas de bacheo con hormigón en distintos sectores de Necochea y Quequén, como parte del plan de mantenimiento de la infraestructura urbana que se ejecuta de manera constante.
Las cuadrillas de Servicios Públicos avanzaron durante el fin de semana en la cobertura de roturas generadas por intervenciones sanitarias, especialmente en reparaciones de cañerías de agua.
En Quequén, los trabajos se desarrollaron en calles 560 y 519; mientras que en Necochea se repararon sectores de 79 y 6 —donde se había producido la rotura de un caño maestro— y también en 77 y 8 y en 77 y 4.
Desde la comuna remarcaron que estas acciones no solo buscan resolver pérdidas de agua y los inconvenientes que generan, sino también restituir rápidamente la normalidad en las calles, mejorando la circulación y la seguridad vial de los vecinos.
Con estas iniciativas, la gestión encabezada por Arturo Rojas refuerza su compromiso tanto con la generación de oportunidades de formación y empleo, como con el mantenimiento de los servicios esenciales y la mejora de la infraestructura urbana en Necochea y Quequén.
Susbielles recorrió obras, inauguró un cenotafio y participó en actividades juveniles y deportivas
Con una agenda que abarcó memoria, juventud, obras y deporte, Federico Susbielles recorrió distintos puntos de Bahía Blanca y destacó el valor del trabajo en equipo y la integración.
San Isidro avanza con obras, empleo joven y refuerzo en seguridad
El Municipio puso en marcha la renovación de estaciones de bombeo, facilitó empleo a jóvenes en un nuevo local gastronómico y creó una brigada contra bandas delictivas.
Luján avanza con obras en calle San Martín y suma un tomógrafo al Hospital
El Municipio lleva adelante trabajos en la calle San Martín, instaló un nuevo tomógrafo en el Hospital Nuestra Señora de Luján y restauró el reloj municipal.
Bouvier: “Generará trabajo genuino para la comunidad de Arrecifes”
El intendente encabezó una reunión clave con empresarios del sector porcino, mientras la ciudad fue escenario del Shimano Raleigh Rally Serie MTB y del Turismo Standard Histórico con un fin solidario.
Encuesta agita el escenario electoral y redefine las preferencias
Un nuevo sondeo sobre la provincia de Córdoba muestra un escenario que pocos esperaban. Mirá quién lidera la intención de voto y cómo se reparten los indecisos. Todos los detalles.
Fuerza Patria combinará territorio y redes para enseñar a votar con la BUP
Kicillof definió estrategia con intendentes y los candidatos ajustaron lineamientos de campaña en el PJ, “para poner límites desde el Congreso al ajuste y la crueldad de Milei”.
Dónde voto: la Cámara Nacional Electoral publicó el padrón definitivo 2025
Ya podés consultar el padrón definitivo para las elecciones 2025. Entrá y enterate cómo votar, dónde, con qué documento y qué cambia este año.