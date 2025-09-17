El Intendente recibió a dirigentes de URGARA y al Presidente del Consorcio del Puerto de Bahía Blanca

El intendente de Necochea, Arturo Rojas, mantuvo una agenda cargada de actividades que combinaron encuentros institucionales, inauguraciones y obras de infraestructura urbana.

Encuentro con URGARA y apertura de una nueva sede

En su despacho, Rojas recibió a Juan Carlos Peralta, secretario general de URGARA seccional local; a Pablo Hugo Palacio, secretario general nacional del gremio; y a Santiago Mandolesi, presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca.

La reunión permitió dialogar sobre los proyectos y avances que URGARA impulsa en Necochea, especialmente vinculados al sector portuario. Más tarde, el intendente acompañó a la comitiva en la inauguración de la nueva sede gremial de la organización, ubicada en la calle 57 entre 60 y 62.

El edificio alberga no solo las oficinas de la entidad, sino también la obra social y un Centro de Formación Profesional que capacitará a vecinos para desempeñarse como recibidores de granos, una actividad clave para la región portuaria Necochea-Quequén.

Tal como se planteó en el encuentro con Rojas, el objetivo de URGARA es mejorar la atención a sus afiliados y, al mismo tiempo, generar nuevas oportunidades de capacitación y empleo para la comunidad local.

Trabajos de bacheo en Necochea y Quequén

En paralelo, el municipio informó la finalización de tareas de bacheo con hormigón en distintos sectores de Necochea y Quequén, como parte del plan de mantenimiento de la infraestructura urbana que se ejecuta de manera constante.

Las cuadrillas de Servicios Públicos avanzaron durante el fin de semana en la cobertura de roturas generadas por intervenciones sanitarias, especialmente en reparaciones de cañerías de agua.

En Quequén, los trabajos se desarrollaron en calles 560 y 519; mientras que en Necochea se repararon sectores de 79 y 6 —donde se había producido la rotura de un caño maestro— y también en 77 y 8 y en 77 y 4.

Desde la comuna remarcaron que estas acciones no solo buscan resolver pérdidas de agua y los inconvenientes que generan, sino también restituir rápidamente la normalidad en las calles, mejorando la circulación y la seguridad vial de los vecinos.

Con estas iniciativas, la gestión encabezada por Arturo Rojas refuerza su compromiso tanto con la generación de oportunidades de formación y empleo, como con el mantenimiento de los servicios esenciales y la mejora de la infraestructura urbana en Necochea y Quequén.