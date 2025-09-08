Arturo Rojas llamó a redoblar el trabajo tras el resultado electoral
El intendente de Necochea, Arturo Rojas, se dirigió a la militancia, vecinos y candidatos de Nueva Necochea con un mensaje cargado de gratitud, autocrítica y compromiso hacia el futuro del distrito.
Rojas agradeció el esfuerzo realizado durante la campaña: “Por el trabajo, por el esfuerzo, a la militancia, a los vecinos que nos abrieron las puertas… mi reconocimiento a todos los que acompañaron este camino”.
En esa misma línea, felicitó a las fuerzas que compitieron en la elección: “Quiero primero felicitar a todas las listas que participaron. Fue una elección democrática, que transcurrió sin mayores inconvenientes. Felicitar a la lista ganadora, a la de La Libertad Avanza, y también a Fuerza Patria, a la Transformadora y, por supuesto, a Nueva Necochea, que ingresaremos concejales y consejeros escolares”.
El intendente reconoció el desafío que deja la contienda: “Tenemos que escuchar el mensaje de las urnas, hacer la autocrítica correspondiente y seguir trabajando. No logramos focalizar la elección, que se nacionalizó, pero más allá de eso, este resultado nos tiene que fortalecer para trabajar más que nunca”.
Al trazar un paralelismo con la experiencia electoral de 2021, Rojas recordó: “En aquellas PASO tuvimos un resultado muy similar que luego pudimos revertir. Esta vez no estaba esa posibilidad, eran las reglas del juego, pero la responsabilidad es seguir adelante”.
El jefe comunal puso el acento en la gestión como eje de su labor: “A partir de mañana seguiremos trabajando de cara a lo que es el 2027, que es el objetivo por el cual los vecinos nos pusieron en este lugar. Voy a estar como intendente hasta ese año y desde mañana mismo más que nunca en todas y cada una de las áreas”.
En ese sentido, ratificó la continuidad de las políticas que caracterizan a su gobierno: la Oficina Móvil en los barrios, la mejora de los servicios, la obra pública en marcha y las gestiones ante la Provincia. También reclamó mayor apertura en el vínculo con Nación: “Ojalá que en algún momento se puedan abrir las puertas a nivel nacional, cosa que no está ocurriendo”.
