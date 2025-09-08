Federico Otermín: "Se tiene que terminar una forma de gobernar contra el pueblo"
El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, celebró el triunfo de Fuerza Patria en las elecciones legislativas.Municipales08 de septiembre de 2025Soledad Castellano
Desde redes, Otermín comentó "Gracias de corazón. La inmensa mayoría que compone la fuerza de la comunidad nos acompañó para decirle basta a la motosierra. Estamos orgullosos de lo que hacemos por Lomas y de empezar a construir un proyecto de país para ser felices en comunidad".
Y acotó "Gracias a Sol Tischik, que la rompió e hizo una campaña extraordinaria. Gracias a Lucas Modarelli, con quien caminamos juntos hace muchos años. Gracias desde lo más profundo de mi corazón a Daniela Vilar, una de las compañeras con más futuro en la República Argentina".
Mensaje a CFK
El alcalde, en su discurso, indicó "Le quiero dedicar este triunfo en nombre del peronismo de Lomas de Zamora a la compañera Cristina Fernández".
Y agregó "Le quiero agradecer y felicitar al Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof".
Rumbo a octubre
"Vamos con la fuerza de la comunidad, vamos con la fuerza de los vecinos, de los trabajadores, de los jubilados, de las mujeres, de los clubes, de la Universidad, de los estudiantes secundarios, de los empresarios, de las diversidades, con la fuerza de cada uno de nuestros barrios. No vamos a resignar nuestros sueños. Hoy empezamos a construir una expectativa y una esperanza. Ayudemos a nuestra comunidad, que nadie quede tirado. Se tiene que terminar una forma de gobernar contra el pueblo", cerró.
