Magario: "Este triunfo es fruto de la fuerza de Kicillof, de los intendentes, la militancia y un peronismo que nunca abandona"

Desde redes, Magario celebró el triunfo de Fuerza Patria en las elecciones legislativas bonaerenses. "El abandono, el ajuste y la doctrina del “sálvese quien pueda” nos exigían una tarea: sumar fuerzas para frenar a Milei y proteger al pueblo bonaerense. Eso hicimos, sumamos la fuerza de cada bonaerense que cree en un futuro con derechos, producción y trabajo", dijo.

Y aseguró "Este triunfo es el fruto de la fuerza de Kicillof, de los intendentes, la militancia y un peronismo que nunca abandona. Siempre está presente en el territorio, al lado de los más desprotegidos, a los que el gobierno nacional le soltó la mano. Gracias por el esfuerzo y el compromiso puesto en defender la Provincia".

De cara a los comicios nacionales, comentó "Lo de hoy fue un paso decisivo y contundente pero el desafío continúa: el 26 de octubre, juntos, desde #FuerzaPatria seguiremos construyendo una Argentina que cuide, proteja y acompañe a su gente".