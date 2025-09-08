Magario: "Este triunfo es fruto de la fuerza de Kicillof, de los intendentes, la militancia y un peronismo que nunca abandona"
La vicegobernadora bonaerense y diputada electa por la tercera sección electoral, Verónica Magario, se refirió al resultado de los comicios legislativos.Política08 de septiembre de 2025Soledad Castellano
Desde redes, Magario celebró el triunfo de Fuerza Patria en las elecciones legislativas bonaerenses. "El abandono, el ajuste y la doctrina del “sálvese quien pueda” nos exigían una tarea: sumar fuerzas para frenar a Milei y proteger al pueblo bonaerense. Eso hicimos, sumamos la fuerza de cada bonaerense que cree en un futuro con derechos, producción y trabajo", dijo.
Y aseguró "Este triunfo es el fruto de la fuerza de Kicillof, de los intendentes, la militancia y un peronismo que nunca abandona. Siempre está presente en el territorio, al lado de los más desprotegidos, a los que el gobierno nacional le soltó la mano. Gracias por el esfuerzo y el compromiso puesto en defender la Provincia".
De cara a los comicios nacionales, comentó "Lo de hoy fue un paso decisivo y contundente pero el desafío continúa: el 26 de octubre, juntos, desde #FuerzaPatria seguiremos construyendo una Argentina que cuide, proteja y acompañe a su gente".
