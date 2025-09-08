La derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones bonaerenses dejó secuelas profundas en el PRO, el partido que conduce Mauricio Macri. No solo perdió representación en la Legislatura provincial, sino también estructura e identidad. La contundencia del triunfo de Fuerza Patria, con 15 puntos de diferencia, desató sorpresa y malestar en las filas amarillas, que ahora vuelven a discutir la estrategia impulsada por el ex presidente y ejecutada por Cristian Ritondo.

“El resultado fue una calamidad”, fue la frase tajante de un experimentado dirigente del PRO bonaerense al analizar el desenlace de los comicios. La derrota impactó de lleno en Javier Milei, pero también arrastró a los aliados, debilitando al macrismo en su bastión electoral.

Bancas perdidas y resultados locales

El PRO arriesgaba 8 de sus 13 bancas en Diputados bonaerenses y 4 de sus 9 en el Senado provincial. La meta era conservar al menos nueve escaños, pero el resultado fue peor: solo lograron mantener siete, perdiendo cinco en total.

LLA logró imponerse únicamente en la Quinta, con la lista encabezada por Guillermo Montenegro en Mar del Plata, y en la Sexta, liderada por Oscar Liberman. El resto de la provincia quedó en manos del peronismo celeste.

Entre los dirigentes macristas que integraron la boleta libertaria, alcanzaron sus bancas Natalia Blanco y Alejandro Rabinovich (Segunda), María Sotolano y Lucila Bontempo (Tercera), Montenegro (Quinta), Gustavo Coria (Sexta) y Julieta Quintiero Chasman (Octava).

Críticas internas y reclamos de autocrítica

El revés electoral reabrió heridas internas. “No podés tomar decisiones políticas solamente por resultadismo. Sino, dedicáte al fútbol. Tomaste una decisión política equivocada, desde los valores y desde lo electoral. Fue espantosa en términos de resultados. Ahora vendrán tiempos de discusión interna”, sostuvo un referente amarillo.

Un intendente que acompañó el acuerdo con Milei también marcó sus críticas: “Toda la provincia fue llevada a una discusión nacional, y eso impidió que los municipios puedan plantear sus propias elecciones. Hay que replantear que la política se gana con política, y lo que pasó puede servir para que el PRO entienda el rol clave que debe ocupar”.

Mensajes de intendentes y referentes

La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, fue clara: “No se ganan elecciones por una campaña. Se gana cuando se gobierna con resultados concretos, sin discursos ni zaraza”. En redes sociales reforzó su postura y, ante un seguidor que le agradeció “mantener los valores del PRO” y le recordó que “sin perder la dignidad se podía ganar igual”, respondió: “Sí, se puede”.

Martínez, vicepresidenta del PRO, siempre mostró sus reparos a la alianza con LLA, al igual que María Eugenia Vidal. Aun así, logró conservar el control de la lista de concejales en Vicente López, donde alcanzó más del 55% de los votos, el porcentaje más alto del frente en un distrito.

Otro caso positivo para el PRO fue San Isidro, donde Ramón Lanús se impuso con 48,78% contra 23,93% de Fuerza Patria. En Mar del Plata, Montenegro logró ganar con casi 20 puntos de diferencia, aunque las expectativas eran aún mayores.

Una derrota inesperada

La magnitud del resultado sorprendió a propios y extraños. “Esto fue una demostración de lo que es un aparato político. El armado priorizó a los ‘nenes’ Veras, a los Pareja, y eso se reflejó en municipios chicos. Si los candidatos son malos, la gente lo nota más”, apuntó un dirigente macrista.

Y agregó: “Era una elección desdoblada, donde las estructuras pesan. Si hacés un armado pobre, con candidatos pobres, vas a tener un resultado pobre. El cierre de listas fue malo, se dijo que sí a todo, y terminamos en derrota. A ningún intendente del PRO le sumó nada haber acordado con LLA”.

Macri en silencio y voces disidentes

Mauricio Macri eligió el silencio tras la derrota y mantuvo el bajo perfil que adoptó como estrategia. Desde un comienzo, había delegado en Ritondo las negociaciones con LLA, en las que también participaron Montenegro y Diego Santilli.

En contraste, otros dirigentes expresaron sus opiniones. El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, señaló: “Este resultado es un llamado de atención de la ciudadanía, que le exige al Gobierno nacional más humildad para escuchar al interior que produce, genera y trabaja todos los días para sacar el país adelante”.

La vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, compartió un mensaje de Maximiliano Pullaro reclamando que el Gobierno escuche el mensaje de las urnas y se enfoque en hechos, no en gritos. En la misma línea, la diputada Daiana Fernández Molero advirtió: “Ojalá de acá a octubre se tomen nota de los errores no forzados. En el barco estamos todos nosotros”.