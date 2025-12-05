El Intendente de San Fernando, Juan Andreotti, visitó a los alumnos que tendrán instituciones renovadas a partir del ciclo lectivo 2026 mediante el Programa Municipal de Ayuda a Escuelas Provinciales.

Juan Andreotti anunció que los trabajos se llevarán adelante en 7 instituciones que necesitan refacciones: la Primaria N°8, Secundaria N°21 y CENS N°452 (Junín 1412); la Primaria N°3, Secundaria N°14 y EPA N°708 (Darragueira 2277); y la Escuela Especial N°503 (Lavalle 652).

Andreotti le comunicó a los estudiantes la buena noticia, con una recorrida por las instalaciones de la EPN°8, donde expresó: “Seguimos con este proyecto, trabajando para seguir mejorando todos los establecimientos. El año próximo tendremos muchas obras importantes, como la nueva sede de la Universidad del Delta, el Parque Industrial que va a generar más trabajo; las Viviendas que reactivamos; y muchas más para seguir renovando los sueños de nuestras familias”.

El Intendente fue acompañado por la Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti, quien agregó: “Otro año más de la felicidad de invertir en educación, que es lo primordial. Estamos muy contentos de que nuestros alumnos puedan estudiar en un lugar mucho más agradable. Es un programa que realizamos con muchísimo cariño, en conjunto con los directivos que siempre ponen muy buena voluntad, y los trabajadores municipales que lo hacen con amor porque saben que es para los más chicos”.

San Fernando cede a la Universidad del Delta un terreno para su nueva sede

El Concejo Deliberante de San Fernando aprobó por unanimidad el proyecto que impulsó el Intendente Juan Andreotti para ceder un predio municipal de más de 6.000m2 a la futura sede propia de la Universidad Nacional del Delta, ubicado sobre la colectora Ex Combatiente Juan C. Reguera y Maipú. La sanción por unanimidad permitirá iniciar en 2026 el proyecto edilicio para ampliar la capacidad y la oferta académica de la joven institución educativa.

Tras la sesión, el Presidente del HCD agradeció a los concejales por el acompañamiento y destacó: “Es un día histórico para que San Fernando pueda cumplir el sueño de su universidad con su propio edificio. Hoy la UNDelta tiene más de 4.000 alumnos, pero va a poder aumentar mucho más su matrícula y sumar nuevas carreras para el desarrollo de la zona norte”.

A su vez, la concejal Alicia Aparicio, quien en 2023 -durante su mandato como Diputada Nacional- presentó el proyecto de Ley para la creación de la Universidad Nacional del Delta, expresó: “Es un orgullo para San Fernando ceder este espacio para la construcción de la universidad, y es histórico porque estará muchos años en la región, formando a muchísimos vecinos en mejores condiciones”.

En la sesión estuvo presente la senadora provincial electa Malena Galmarini, quien por su lado comentó: "Tengo una emoción enorme. Esta es una universidad que soñamos durante mucho tiempo. En un mundo de cosas que pasaron en estos dos años, y en un momento en que Argentina tiene pocas buenas noticias, terminar el año así nos llena de satisfacción”.

La institución fue diseñada especialmente para la formación en carreras necesarias para el desarrollo productivo de los municipios de San Fernando, Tigre y Escobar, por ese motivo incorpora áreas estratégicas como administración, gestión deportiva, sustentabilidad, turismo, industria naval, salud, seguridad informática y medio ambiente.

En su modelo académico, la Universidad del Delta ofrece trayectorias educativas flexibles, que permiten a los estudiantes progresar mediante títulos intermedios y materias cuatrimestrales, con un sistema de tutorías personalizadas que garantiza el acompañamiento y seguimiento individual a lo largo de su formación.

También acudieron al recinto las autoridades de la UNDelta con su rectora Carolina Farías y los secretarios Sebastián Rovira y Mariano Puccio, junto a alumnos y alumnas de la Universidad; el director de la Escuela Técnica N°2 de San Fernando, Leonardo Méndez, y representantes del Consejo Profesional de Ingeniería Naval.