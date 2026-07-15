Necochea fortaleció sus vínculos institucionales con el Consulado de Italia

El intendente de Necochea, Arturo Rojas, encabezó un encuentro institucional con el cónsul de Italia en Mar del Plata, Andrea Varischetti, con el objetivo de fortalecer los vínculos entre el Municipio y la representación diplomática italiana.

La reunión estuvo especialmente orientada a profundizar el acompañamiento a la comunidad italiana radicada en el distrito y a consolidar un canal de trabajo que permita desarrollar futuras acciones conjuntas.

Reunión entre el Municipio y el Consulado de Italia

El encuentro se llevó adelante en el despacho del jefe comunal y contó también con la participación del secretario de Turismo y Desarrollo Productivo, Matías Sierra.

Por parte de la comitiva consular estuvo presente la vicecónsul honoraria en Necochea, Marina Vázquez Pucillo, quien representa al Consulado de Italia en el distrito.

Durante la reunión, las autoridades analizaron diferentes aspectos vinculados con la comunidad italiana local y evaluaron alternativas para fortalecer la articulación entre ambas instituciones.

Una agenda vinculada con la cultura y la educación

Entre los principales temas abordados estuvieron la identidad cultural, la educación y la posibilidad de profundizar el trabajo institucional entre el Municipio y la representación italiana.

El objetivo central fue establecer un canal de diálogo permanente que permita brindar continuidad a futuras iniciativas y acompañar las necesidades de quienes mantienen vínculos familiares, históricos o de ciudadanía con Italia.

La reunión también permitió poner en valor la presencia de la colectividad italiana en Necochea y su aporte a la historia, la cultura y la identidad del distrito.

La presencia del Consulado en el territorio

Andrea Varischetti integra la carrera diplomática del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale y asumió sus funciones como cónsul de Italia en Mar del Plata en junio de 2025.

Su jurisdicción incluye a Necochea mediante el Viceconsulado Honorario que funciona en la ciudad.

Desde la representación consular explicaron que la visita tuvo como propósito acercar el Consulado al territorio y garantizar una presencia institucional cercana para la comunidad italiana y para todas aquellas personas que mantienen lazos con ese país.

El rol del Viceconsulado Honorario de Necochea

Durante el encuentro también se destacó la función que cumple el Viceconsulado Honorario local como punto de referencia para la comunidad.

La oficina brinda orientación, facilita diferentes gestiones y contribuye a fortalecer la relación entre el Consulado y las instituciones de la ciudad.

«Desde el Viceconsulado Honorario en Necochea, este encuentro con el Municipio es un momento central de la visita: nos permite articular de manera ordenada el trabajo del Consulado con la realidad de la ciudad, la comunidad italiana, la educación, la cultura y la identidad local y, sobre todo, dejar un canal de continuidad para seguir trabajando en conjunto», expresaron desde la representación italiana.

Un canal de trabajo para futuras acciones

La reunión encabezada por Arturo Rojas permitió ratificar la voluntad de sostener una agenda institucional compartida y avanzar en proyectos vinculados con la cultura, la educación y la identidad italiana.

A partir de este encuentro, el Municipio, el Consulado de Italia en Mar del Plata y el Viceconsulado Honorario de Necochea buscarán dar continuidad al diálogo y promover nuevas acciones en beneficio de la comunidad local.