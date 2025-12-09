Entrevista GLP. Sin aumento de tasas para 2026 y con obras en marcha: Capra evaluó la gestión en General Alvear
Videos - Entrevistas09 de diciembre de 2025Mariana Portilla
—Intendente, ¿cómo evalúa la administración municipal de General Alvear durante este año?
Ha sido un año muy complicado en todo sentido. Y no hablo solo de Alvear: la mayoría de los municipios están complicados, incluso algunos con dificultades para pagar los salarios y el medio aguinaldo. Por suerte, nosotros venimos pagando en tiempo y forma, pero la realidad es que estamos bastante asfixiados y no vemos una mejoría a corto plazo.
Los costos aumentan: en la última semana, por ejemplo, los combustibles —que son el motor del funcionamiento municipal— subieron cada dos o tres días. En ese marco, enviamos al Concejo Deliberante el nuevo presupuesto sin aumento de tasas, acompañando a los vecinos y a los productores rurales. Vamos a tener prácticamente el mismo presupuesto del año pasado, y esto nos obliga más que nunca a cuidar los recursos.
—Este año también se eliminaron algunas estructuras políticas, como la Jefatura de Gabinete y la Subsecretaría de Obras Públicas. ¿Forma parte del plan de austeridad municipal?
Sí, estamos achicando en todo lo que podemos. Como dijiste, se eliminó la Jefatura de Gabinete y en Obras Públicas también hicimos ajustes. Vamos achicando en todos lados, pero sin desatender áreas que son fundamentales, como salud y educación.
Este año fue difícil y pienso que el próximo también lo será, habrá que agotar el ingenio. Además, hay mucha gente que depende del Estado porque realmente no tienen otra opción. Eso hay que evaluarlo y tenerlo muy en cuenta.
Ramón Capra reunido con parte del Foro de Intendentes Radicales.
—Por último, ¿qué mensaje le deja a los vecinos sobre el año que termina y el que comienza?
A pesar de la situación económica, este año pudimos continuar con muchas obras: en educación, en infraestructura, en el hospital, en las escuelas. Mientras el Fondo Educativo siga llegando como hasta ahora —con una parte destinada a obras y otra de libre disponibilidad— vamos a seguir construyendo los edificios que sean necesarios para Alvear.
El mensaje para este fin de año es que podamos terminarlo de la mejor manera y que la gente llegue al 31 de diciembre con esperanza, con el deseo de que las cosas mejoren.
Que podamos transitar un 2026 con más bonanza, en todo sentido, y que la sociedad viva mejor de lo que vive hoy. Y, por supuesto, seguir trabajando por este querido pueblo, en el que nací y que conozco tan bien. Dentro de todo, Alvear tiene un crecimiento constante, y eso reconforta a un intendente.
