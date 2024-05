Los cuestionamientos al intendente Mario Secco por su gestión al frente del municipio de Ensenada no son nuevos. Ya en 2019 te contábamos sobre la denuncia de una maniobra para “asegurarse fondos de campaña” mediante la declaración de la emergencia alimentaria; más recientemente de hablamos de las críticas por el aumento del desempleo y de la inseguridad en el distrito.

El concejal Leandro “Peto” Rojas, presidente del bloque de JxC, dialogó con nosotros para evaluar la situación, y puso el acento en la falta de ejecución de partidas presupuestarias y en cambios contables de último momento para “acomodar” los números.

–En la última sesión del Concejo Deliberante, JxC ha decidido no acompañar la rendición de cuentas 2023 presentada por el intendente Mario Secco. ¿Por qué motivo?

Desde nuestro bloque no hemos acompañado, sinceramente, porque hay cuestiones que hemos observado: las ampliaciones a último momento, a fin de que den bien los números, nos hacen un poco de ruido sinceramente; la subejecución de fondos en materias importantes, como pueden ser infraestructura, educación, desarrollo comunitario, que deberían ser una prioridad en el contexto actual; el tema de la pavimentación de las calles de Punta Lara, o el mejoramiento de infraestructura en determinados barrios, es un ítem que nosotros vemos que se viene repitiendo año a año y siempre sobran recursos. Obviamente, eso puede deberse a cuestiones de tiempo material y de las obras a llevar a cabo; retrasos en los planes propuestos por los contratistas, o cuestiones que, sinceramente, por ahí no entendemos.

También digo: habla bien de nosotros tener una oposición responsable, porque de las observaciones que realizamos nosotros el año pasado, por ejemplo, en temas de género o de delincuencia juvenil, al año posterior las han ejecutado muchísimo mejor. La verdad que eso habla de una oposición responsable, marcándole algunas cuestiones al Ejecutivo para que no se equivoque.

Pero también hay algunos datos sobresalientes que te quiero comentar. Por ejemplo, del Fondo para el Desarrollo Comunitario casi el 66% no se utilizó, no se asignó. De las transferencias del Fondo Educativo, casi un 63% no se utilizó tampoco. Para los desagües pluviales, por ejemplo, del barrio Cinco de Mayo, casi el 61% no se utilizó.

–¿Qué alegan desde el Ejecutivo? ¿Por qué no se utiliza parte de los fondos?

Porque aparentemente hay una reasignación de partidas, y la verdad que a nosotros eso nos hace un poco de ruido. Más que nada porque es algo que nosotros vemos año a año. Es un mecanismo que se viene repitiendo. Por ejemplo, para el convenio tripartito con el Ministerio de Educación, un 24% tampoco se utilizó.

Entonces, por ahí las ampliaciones y esos acomodos a último momento a nosotros no nos cierran, sinceramente.

–Usted alega que hay números que no cierran por parte del Ejecutivo y que, lamentablemente, es una práctica que se repite rendición de cuentas tras rendición de cuentas.

Exactamente. Es algo que nosotros vemos año a año. Al menos, desde que nosotros estamos en el Concejo Deliberante. Es algo que venimos marcando. Y obviamente, cuando hablo de una oposición responsable, hablo de este tipo de cuestiones: de plantear observaciones, desaciertos que han tenido, verdaderamente, para que los puedan mejorar. Pero nosotros no podemos acompañar una rendición de cuentas en la cual no están exactas las cuentas.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–Y además, desde el bloque han marcado que siete de las veintisiete ampliaciones fueron hechas el último día hábil del año 2023, lo que, bueno, en principio, permite presumir que fue para acomodar números por parte de la gestión de Secco.

Exactamente. El presupuesto original tuvo en total 27 ampliaciones. Catorce de ellas fueron en el último trimestre, y siete fueron hechas el 29/12/2023. Entonces, son cuestiones para rever, y son cuestiones que nosotros hemos marcado en la gestión.

–Concejal, hemos hablado en otras oportunidades de las falencias de la gestión de Secco, de las necesidades cada vez más urgentes de los vecinos. Y usted, en el inicio de sesiones ordinarias de este año, dijo una frase que me parece que sintetiza esta cuestión: “Los barrios de Ensenada hablan por sí solos de la ausencia estatal”.

Exactamente. Hay cuestiones que hay que mejorar muchísimo en la ciudad. Todavía hay mucho por trabajar. Vemos, por ejemplo, que hay compromisos que asumió la Provincia que no cumplió, que no está cumpliendo. Y ahí también hay una responsabilidad grande del municipio por no tener una previsibilidad de las cosas, ¿no?

Por ejemplo, no van a realizar la obra del Camino Negro. Es una obra que se paró y que la tiraron para atrás. La obra que va de la rotonda de La Montonera a la calle Bossinga tampoco la van a realizar. Nosotros vemos que (Axel) Kicillof, en el hospital de crónicos de El Dique, acá en Ensenada, tiene un cementerio de ambulancias. Regala a otras provincias, pero en Ensenada nos tira para atrás la obra para ampliar el hospital Cestino. Entonces ¿es una prioridad o no la salud pública? Porque el oficialismo, hace poco tiempo, envía al Concejo Deliberante un proyecto de emergencia sanitaria.

Otro ejemplo: la obra del puente del arroyo La Guardia. Es una obra que la vienen anunciando desde el año 2020. La anunciaron en la apertura de sesiones del 2022; la anunciaron en la apertura de sesiones del 2023; se paró. Ahora nosotros presentamos un pedido de informes y casualmente retomaron la obra. ¡Gracias a Dios! El fin último es que las cosas se realicen.

El tablestacado de Punta Lara, que lo anunciaron en la apertura del año pasado, es una obra que no van a hacer. El microestadio que anunciaron tampoco lo van a hacer. Obviamente, el interminable Camino Rivadavia: es algo a lo que una solución le tenemos que dar. Han fallecido vecinos. Es intransitable. Y que el intendente lo anunció con bombos y platillos con (Gabriel) Katopodis cuando era ministro de Infraestructura, pero ahora Katopodis es ministro de Infraestructura de la provincia. Entonces, una solución le tenemos que brindar.

Hay muchísimas cuestiones todavía por trabajar. El tema del agua en la ciudad. Digo, no solo la falta de agua, sino la contaminación. Es un reclamo cotidiano de los vecinos.

El presidente de Aguas Bonaerenses SA (ABSA) ahora forma parte del mismo partido político que el intendente, que sería el Frente Grande. El intendente puso en el directorio a un concejal actual que también está involucrado dentro de ABSA. Entonces, esperemos que tengan una incidencia directa para poder resolver este problema grande de todos los ensenadenses.

Y después, una gran cantidad, también, de zonas de la ciudad que no tienen cloacas. Entonces, hay muchísimas cuestiones por mejorar, sinceramente.

–De acuerdo a este balance que usted hace (y son muchos años de gestión de Mario Secco al frente del municipio), ¿nota un cierto desgaste?

Yo creo que hay cuestiones que hay que tomarlas y abordarlas con muchísima más seriedad. Creo que hay cuestiones en las cuales han acertado, pero hay muchísimas cuestiones, sinceramente, a las que hay que ponerles otro énfasis, otro compromiso.

Otra de las cuestiones, para que no pase por alto: creo que somos el único municipio que tuvo un aumento de tasas en menos de dos meses. En lo que va del año, primero tuvimos una del 75 y luego una del 54%. Tenemos un relato para afuera, pero después nos metemos con el bolsillo del contribuyente.

La seguridad también es algo que hay que trabajar muchísimo en la ciudad. Así como golpea en el conurbano bonaerense, golpea en Ensenada también. Son cuestiones prioritarias que tenemos que abordarlas con una seriedad grandísima.

–Y golpes al bolsillo de los contribuyentes, de los vecinos, teniendo en cuenta esto último que decía, con el aumento de las tasas en esta situación económica y social tan compleja...

Exactamente. Igualmente, vemos en la sociedad que la gente votó un cambio radical. Eso lo vimos la última elección, y también vemos que hay una esperanza grande en la gente. Nosotros, en nuestro espacio, en nuestra fuerza política, también estamos dispuestos a colaborar para que las cosas salgan bien, sinceramente. Nosotros siempre planteamos lo mismo: si le va bien al gobierno nacional, le va bien al Presidente y les va bien a los argentinos. Nosotros somos un espacio que no está para poner palos en la rueda, sino para tratar de colaborar con todo lo que podamos.

–¿Y cómo están trabajando en ese sentido desde el bloque JxC? Imagino que recorriendo los barrios, estando en contacto con los vecinos y conociendo las necesidades urgentes por resolver.

Creo que hay algo que nos ha caracterizado a nosotros, que es el vínculo de cercanía con la gente. Es fundamental. Y creo que eso también tiene que suceder, digamos, en la política general, ¿no? Muchas veces la política se cierra en su círculo íntimo y pierde esa relación, ese contacto cercano con cada uno de los vecinos.

Nosotros estamos trabajando en el cotidiano para que eso no suceda, para saber cuál es la realidad, lo que atravesan verdaderamente, y cuáles son los problemas que la política tiene que resolver en el cotidiano.