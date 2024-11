-¿Cómo fue gobernar Villarino este año con el cambio de gobierno nacional?

Bueno, la verdad es que hemos tenido que adaptarnos a la nueva gestión y, en el caso provincial, dar continuidad al trabajo en conjunto con el gobernador. Enfrentamos algunas complejidades, especialmente en proyectos vinculados con organismos como Vialidad o Renabap, que dependen del gobierno nacional.

En términos económicos, hemos logrado mantener el equilibrio fiscal, algo que venimos sosteniendo desde 2015. Además, enfrentamos un desafío importante con la digitalización de toda la administración municipal. Nos hemos propuesto que, al 31 de diciembre, Villarino sea uno de los pocos municipios de la provincia de Buenos Aires completamente digitalizados. Actualmente, ya hemos alcanzado un 85% del proceso. Esta transformación no solo genera un ordenamiento administrativo interno y una mejora económica, sino que también contribuye al cuidado del ambiente y mejora la calidad de vida de los vecinos, reduciendo el tiempo que deben invertir en trámites municipales.

-Pensando ya en el próximo año, ¿cuáles son los principales desafíos que tienen como municipio?

Uno de nuestros principales objetivos es continuar reforzando el sistema de seguridad. Estamos trabajando en un plan para ampliar el sistema operativo de cámaras en todo el distrito, algo que viene funcionando muy bien. También es fundamental mantener el equilibrio fiscal y el orden en las cuentas, ya que sin esto es imposible proyectar y planificar a futuro.

En cuanto a obras, tenemos proyectos en curso con la provincia que necesitamos culminar. Además, queremos avanzar con el Instituto de Vivienda de la provincia de Buenos Aires para desarrollar planes de vivienda en distintas localidades del distrito, respondiendo a las necesidades planteadas por los vecinos. Sabemos que la vivienda es un déficit importante en nuestro municipio, pero esperamos avanzar en ese sentido.

-El 2025 también es un año electoral. ¿Cómo enfrenta el vecinalismo bonaerense este proceso?

Mantenemos un diálogo constante con las agrupaciones y los intendentes vecinalistas de la provincia, como los de Chivilcoy, Necochea y Saavedra. Siempre ha sido un desafío ofrecer una alternativa puramente vecinal en los niveles seccional y provincial.

Creemos que el contexto actual puede ser más favorable para estos espacios, por ejemplo, con la boleta única de papel a nivel nacional y la boleta tradicional en la provincia, las listas estarán realmente integradas por dirigentes con peso territorial, con reconocimiento en sus secciones. Esto nos da una oportunidad de competir con candidatos propios, sin depender de un arrastre de figuras nacionales. Aunque todavía no hemos definido nada concreto, estamos evaluando las posibilidades para mantener una representación vecinalista sólida.

-Hablando de las elecciones del próximo año, en los últimos días circuló una encuesta de DC Consultores que lo posiciona a usted como líder en intención de voto para diputado provincial en la Sexta sección. ¿Cree que los referentes con arraigo territorial son los preferidos por el electorado?

La verdad, fue una grata sorpresa. No tenía idea de que se estaba haciendo una encuesta en la sección hasta que un amigo me la compartió. Este reconocimiento, después de años de trabajo en la gestión municipal, significa mucho, no solo es valioso el apoyo que me han brindado los vecinos de Villarino durante tres periodos consecutivos, sino también el reconocimiento regional a nuestra gestión.

Hemos logrado avances importantes en ordenamiento, obras y muchos otros aspectos que los vecinos valoran, aunque todavía queda mucho por hacer. Villarino venía de una situación de estancamiento muy grande, pero estamos logrando cambios significativos. Este tipo de reconocimiento no solo motiva, sino que también refuerza nuestro compromiso de seguir trabajando por el distrito y aportar una óptica vecinalista distinta en el ámbito seccional o provincial.