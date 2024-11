-Francisco, ¿cómo fue el reencuentro de los intendentes radicales en Rojas tras la interna del mes de octubre?

Fue una reunión muy buena. Actualizamos las novedades de cada distrito y discutimos temas centrales, como el presupuesto 2025. Nos enfocamos en cómo organizar las solicitudes de los municipios radicales, qué planteos llevaremos a la discusión presupuestaria y cómo coordinar la logística para presentar nuestras propuestas tanto en los dos bloques de diputados como en el de senadores, y cómo involucrar al Comité Provincia.

Por suerte, el Foro de Intendentes siguió trabajando muy bien. Es cierto que algunos intendentes apoyaron una lista, otros una distinta, e incluso hay quienes no se alinearon con ninguna. En un principio, intentamos consensuar una lista de unidad para el Comité Provincia, pero eso no fue posible y cada uno tomó su postura. Sin embargo, el Foro como órgano institucional supera todas las internas que no han hecho mella en nuestra relación.

Creo que este fortalecimiento del Foro también marca el camino que buscamos que sigan los bloques legislativos, trabajando con una visión más amplia y unificada.

-¿Qué preocupaciones tienen los intendentes respecto al presupuesto 2025 de la provincia?

Una de nuestras principales preocupaciones es garantizar que el presupuesto contemple obras necesarias para nuestros distritos y que se regularicen las deudas de la provincia con los municipios. Aunque hemos visto avances en este aspecto en comparación con años anteriores, buscamos que todas las cuentas queden regularizadas.

Francisco Recoulat junto al diputado Valentín Miranda y la ministra Cristina Álvarez Rodríguez.

Otro de los objetivos es recuperar el Fondo de Fortalecimiento Fiscal del año pasado, pero con un monto mayor, o discutir la implementación de fondos como el de Infraestructura y el de Seguridad. La estrategia es contar con recursos adicionales de libre disponibilidad, de rápido desembolso y certificación, para poder realizar obras.

-Hablaba con el intendente de Rojas, Román Bouvier, y él mencionaba que los jefes comunales han sido "pilotos de tormenta" este año. ¿Cómo fue en particular gobernar Trenque Lauquen en este 2024?

Los municipios son la primera puerta que tienen a mano los vecinos. La política de ajuste del Gobierno nacional ha impactado en muchas áreas y esa demanda social se canaliza principalmente a través de los municipios. Hemos visto un incremento en las solicitudes de asistencia social y pedidos de trabajo.

A pesar de estas dificultades, en Trenque Lauquen comenzamos el año con una administración organizada, lo que nos permitió ofrecer una buena pauta salarial a los empleados municipales, finalizar obras y dar inicio a nuevas, aunque no al ritmo esperado ni al que teníamos en otros momentos.