Entrevista GLP. “Que se vaya”: vecinos de Tres de Febrero cargan contra Valenzuela, hartos de “la basura, los baches y los motochorros”
Entre "calles sucias, rotas y mal iluminadas", problemas de seguridad sin resolver y el "abandono de las localidades", Valenzuela acumula crecientes críticas en Tres de Febrero. Los vecinos denuncian que su gestión es "pólvora mojada", que "no funciona" y que el intendente "está dedicado a su campaña personal", mientras la ciudad sigue atrapada en "los mismos problemas de hace 20 años".