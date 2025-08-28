La gestión de Esteban Sanzio atraviesa un momento crítico en Baradero. Como viene informando GRUPOLAPROVINCIA.COM, su imagen se desploma en las encuestas, los vecinos denuncian un aumento de los delitos violentos y critican que la ciudad se encuentra sucia y oscura, mientras el intendente destina recursos a beneficios para shows privados.

En este contexto, Martín Cárdenas, candidato a concejal por Potencia Baradero, advierte que la gestión de Sanzio no logró sostener la infraestructura ni los servicios esenciales. Señala graves falencias en salud —guardias sin turnos, insumos escasos, falta de prestaciones básicas— y seguridad —robos, entraderas, homicidios, escasez de patrulleros y combustible—, problemas que, según advierte, “le van a costar caro en las próximas elecciones”.

-¿Qué lo llevó a aceptar encabezar la lista de concejales de Potencia en Baradero?

Vengo trabajando hace mucho tiempo en política. Ya fui concal de Baradero durante ocho años, tiempo atrás. Durante cuatro años estuve en la banca como concejal y cuatro años me desempeñé como presidente del Concejo Deliberante.

En esta oportunidad, al seguir con esta gran pasión que tengo, que es la política, tengo el orgullo y la satisfacción de que cerca de unas 30 personas se han acercado a formar parte del equipo Potencia Baradero. No es menor que tanta gente, amigos, vecinos, conocidos y desconocidos, hayan visto en nosotros una posibilidad de alternativa para marcar algo distinto en la agenda política de Baradero.

Así que no dudé mucho en continuar con esta pasión que tengo y, más que nada, al haber convocado o al haberse acercado tanta gente nueva, que nunca había estado en política.

-¿Cómo está hoy Baradero? ¿Cómo evalúa estos años de gestión de Esteban Sanzio?

Entiendo que tuvo una primera gestión aceptable cuando le llegaba dinero de manera indiscriminada de los gobiernos provinciales de Axel Kicillof y del gobierno nacional de Fernández, pero en esta segunda gestión, donde las cuestiones económicas son un poco más difíciles, no ha podido demostrar una gran cintura política y una gran gestión al frente del municipio.

Todas aquellas problemáticas que veníamos denunciando con respecto a la inseguridad, educación y salud, y que quizás durante la primera gestión, por la llegada estrepitosa de la obra pública, quedaban sepultadas o no se podían observar, hoy al no haber obra pública y al no poder mostrar gestión, todas esas falencias y esos problemas están a la luz y creo que eso le va a costar caro en las próximas elecciones.

-¿Dónde está fallando en el área de salud el gobierno de Sanzio?

Siempre hay permanentes cuestiones y cuestionamientos respecto a la guardia del hospital, respecto a la forma en que la gente debe obtener turnos para poder atenderse con los médicos clínicos, porque tienen que ir a la madrugada para obtener un turno, pero a veces van, esperan horas y no lo obtienen.

Falta de insumos, también en las salas periféricas y de las localidades, eso es algo que también los vecinos nos reclaman. Por ejemplo en Alsina, una de las tres localidades que tiene el partido de Baradero, el otro día, en una recorrida, nos manifestaban la falta de turnos en odontología.

Se están dejando de realizar prestaciones básicas para la gente que no puede llegar desde las localidades satélites a Baradero. En su misma localidad están empezando a faltar ese tipo de atenciones, como las guardias pediátricas. Todo ese impacto económico del que hablaba también ha hecho que las falencias en salud comiencen a aparecer desde hace ya un tiempo.

-Y en materia de seguridad, ¿ha crecido el delito en el último tiempo?

Sí, es terrible. Hemos tenido hasta casos de asesinatos que no han sido resueltos, para una comunidad como la de Baradero eso golpea muchísimo. Entraderas en hogares, en casas de familia muchas, permanentes robos de autos, motocicletas y ciclomotores muchísimos, hurtos menores también muchísimos.

Estamos viendo un problema de inseguridad que se traslada a la nocturnidad y a problemas con nuestros jóvenes cuando salen a divertirse. También ha habido varias situaciones en las cuales por intentos de robo han sido golpeados. Baradero ya no escapa a esas cuestiones.

Hoy, por ejemplo, estuvimos recorriendo otra localidad, Ireneo Portela, donde nos decían que anoche precisaron a la policía y un patrullero para un caso puntual que se estaba dando y no estaba en la localidad porque lo habían enviado a hacer recorridas en Baradero.

Entonces, hay falta de insumos, falta de patrulleros; los patrulleros son insuficientes y también, la guardia urbana, que fue creada años atrás en el municipio, hace unas semanas, por falta de combustible, no podía realizar sus recorridos habituales.

Es decir, la inseguridad ha crecido muchísimo en Baradero, han crecido los robos violentos que antes no sucedían y realmente el municipio y el intendente de Baradero no encuentran las respuestas adecuadas a esas situaciones.