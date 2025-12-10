María Corina Machado no estará en la ceremonia del Nobel de la Paz y su hija recibirá el premio en Oslo

La incertidumbre que rodeaba el viaje de María Corina Machado finalmente se despejó este miércoles, aunque no como muchos esperaban. La líder opositora venezolana no participará de la ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2025, pese a que sí viajará a Oslo según aclararon desde el Instituto Nobel. La distinción será recibida por su hija, Ana Corina Sosa, quien leerá un discurso escrito por su madre ante las autoridades internacionales.

La situación generó especulaciones durante toda la semana, luego de versiones contradictorias sobre la llegada de la dirigente. El Instituto Nobel había informado inicialmente que Machado no viajaría, pero luego rectificó la comunicación al confirmar que emprendió un trayecto “de alto peligro”. Su paradero dentro de Venezuela continúa bajo estricta reserva.

Qué explicó el Instituto Nobel sobre el viaje

El director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, declaró a la televisión pública NRK que Machado “desgraciadamente” no había logrado arribar a Noruega. Minutos después, la organización actualizó la información y subrayó que la opositora “hizo todo en su poder para poder venir”, destacando las dificultades y riesgos del traslado.

La decisión de que su hija reciba el premio tomó forma luego de que la conferencia de prensa prevista para la víspera fuera primero postergada y finalmente cancelada. Desde la organización admitieron que la propia Machado había advertido “lo complicado que será el viaje a Oslo”, motivo por el cual evitaban confirmar si podría llegar sobre la hora.

Su hermana, Clara, ya instalada en la capital noruega, sostuvo que el deseo de la dirigente era “estar aquí con nosotros”, aunque las condiciones de seguridad en Venezuela limitaron sus movimientos.

Milei asistirá pese a la ausencia de Machado

El presidente Javier Milei arribó este martes a Oslo para participar de la entrega del Nobel de la Paz, en una visita breve pero cargada de contenido político. El mandatario llegó acompañado por la comitiva presidencial y fue recibido en el Grand Hotel de Oslo por simpatizantes de La Libertad Avanza. Llamó la atención su look: un mameluco de YPF que volvió a generar repercusión en redes y medios.

La presencia de Milei se da en un contexto de extrema tensión diplomática con Venezuela. La Embajada argentina en Caracas fue rodeada en medio de reclamos por opositores que pidieron refugio, mientras que el gendarme argentino Nahuel Gallo continúa secuestrado e incomunicado. La asistencia del Presidente a la ceremonia refuerza su alineamiento con la oposición venezolana y marca una diferencia explícita con el régimen de Nicolás Maduro.

Además de Milei, estarán presentes los presidentes José Raúl Mulino (Panamá), Santiago Peña (Paraguay) y Daniel Noboa (Ecuador). También fue invitado Edmundo González Urrutia, quien reemplazó a Machado como candidato en las elecciones venezolanas de 2024.

La ceremonia del Nobel: horario y protocolo

El acto oficial tendrá lugar este miércoles a las 9 de la mañana de Argentina en el Ayuntamiento de Oslo. Habrá presentaciones artísticas y el discurso de apertura estará a cargo del presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes.

Ana Corina Sosa será quien suba al escenario para recibir el galardón y leer el texto escrito por su madre, en uno de los momentos más esperados del evento.

La agenda completa de Javier Milei en Noruega

Luego de participar del Nobel, el Presidente mantendrá dos reuniones bilaterales de alto perfil: a las 11:30 con el rey Harald V y a las 13:10 con el primer ministro Jonas Gahr Støre. La visita está organizada como un viaje exprés: Milei partirá nuevamente hacia Buenos Aires a las 16 y su regreso está previsto para este jueves a las 9:30.

La actividad en Oslo se enmarca en una serie de gestos internacionales del Gobierno argentino, en momentos de fuerte tensión regional, y con la situación de Venezuela atravesando uno de sus capítulos más delicados.