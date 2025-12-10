Presupuesto y reforma laboral: las batallas que arrancan hoy

El Congreso inicia sesiones extraordinarias con el Presupuesto 2026 y la reforma laboral en el centro del debate

El Congreso inicia sesiones extraordinarias con el Presupuesto 2026 y la reforma laboral en el centro del debate

Con un escenario político renovado y un oficialismo fortalecido en ambas cámaras, el Congreso Nacional abre este miércoles las sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno para tratar un paquete clave de proyectos. El objetivo central es aprobar el primer Presupuesto de la gestión de Javier Milei y avanzar con la modernización laboral, dos pilares del plan económico que el Ejecutivo quiere tener definidos antes de fin de año.

El arranque coincide con la jura de los legisladores elegidos el 26 de octubre, en un Congreso donde La Libertad Avanza (LLA) contará con un esquema más favorable: primera minoría en Diputados y un salto de 7 a 20 escaños en el Senado, prácticamente triplicando su presencia.

Un oficialismo más cohesionado para la segunda etapa

La segunda fase del gobierno de Javier Milei llega con una reconfiguración interna en el Congreso. Según fuentes parlamentarias, el presidente de Diputados, Martín Menem, y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, trabajarán como “un solo equipo” para coordinar la estrategia legislativa.

El Gobierno convocó sesiones extraordinarias hasta el 30 de diciembre para debatir el Presupuesto, la ley de Inocencia Fiscal, el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, la Modernización del Código Penal y la iniciativa de preservación de Glaciares y Ambiente Periglacial. Pero, puertas adentro, la orden fue clara: priorizar el Presupuesto 2026.

El plan oficial: aprobar el Presupuesto antes del 30 de diciembre

La hoja de ruta del oficialismo comienza este miércoles, cuando Martín Menem defina la integración de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal. La meta es emitir dictámenes entre lunes y martes para llevar el Presupuesto al recinto el 17 de diciembre.

LLA cuenta con 95 diputados, por lo que necesita el respaldo de al menos 34 legisladores aliados para asegurar la aprobación. El oficialismo iniciará negociaciones con el interbloque UCR-PRO, MID y el bloque de Santa Cruz, que suman 22 bancas. También buscará a Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo y Elijo Catamarca, que podrían aportar otras 15.

Si esos acuerdos se consolidan, el oficialismo considera “altamente probable” obtener apoyo adicional de Provincias Unidas, particularmente de legisladores cercanos a los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba).

Gobernadores, el factor que puede destrabar —o trabar— la votación

El respaldo de varios mandatarios provinciales dependerá de definiciones clave: cómo responderá el Gobierno sobre las cajas previsionales, si habrá avales para tomar deuda destinada a obra pública y cuál será el ritmo de reactivación de trabajos en rutas nacionales. Las conversaciones ya están en curso.

Qué dice el Presupuesto 2026

El proyecto prevé un crecimiento del 5% del PBI, una inflación del 10,1% y un tipo de cambio de 1423 pesos para diciembre de 2026. Además, proyecta un aumento del 10,6% en exportaciones y del 11% en importaciones.

El texto estima gastos totales por 148 billones de pesos, con recursos por 148,2 billones, lo que arroja un superávit primario de 2,7 billones. Según el Gobierno, el 85% del gasto total se destina a áreas sociales: salud, educación, seguridad social y programas de asistencia.

En cuanto a la distribución de recursos, se prevé invertir 8 billones en Administración Gubernamental, 7 billones en Defensa y Seguridad, 106 billones en gastos sociales y 14 billones en deuda pública.

El Senado abre la batalla por la reforma laboral

Mientras Diputados avanza con el Presupuesto, el Senado abrirá este jueves el debate en comisión sobre la reforma laboral. El proyecto, que el Ejecutivo enviará en las próximas horas, apunta a incentivar la generación de empleo y flexibilizar normativas laborales que, según el Gobierno, frenan la creación de puestos de trabajo.

La vicepresidenta Victoria Villarruel encabezará el armado político para garantizar un dictamen favorable en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que tendrá 17 miembros: entre 4 y 5 de LLA, 6 del peronismo y el resto repartido entre la UCR, el PRO y bloques provinciales.

Un oficialismo obligado a negociar

LLA cuenta hoy con 20 senadores (19 hasta que jure Enzo Fullone), pero necesita 37 votos para el quórum y la aprobación. Por eso, el oficialismo deberá sumar apoyos de la decena de senadores radicales, 5 del PRO y al menos 2 legisladores provinciales.

Para el Presupuesto, el escenario es similar: será determinante el nivel de acuerdo alcanzado con los gobernadores, especialmente los que reúnen representación en bloques como los de Misiones, Santa Cruz, Chubut, Salta, Tucumán y Neuquén, que podrían aportar ocho votos adicionales.

El sprint final del Gobierno antes del cierre del año

Con tiempos acotados y un Congreso reconfigurado, el Gobierno apuesta a una doble jugada: garantizar su primer Presupuesto propio y avanzar con su reforma laboral. Las sesiones extraordinarias serán, en los próximos días, el epicentro de una pulseada política decisiva para la hoja de ruta oficial del 2026.