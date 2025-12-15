Milei aceleró el reparto de ATN en la previa del Congreso

Milei aceleró el reparto de ATN en la previa del Congreso

En la antesala de las sesiones extraordinarias en el Congreso y con el Presupuesto 2026 como eje de la negociación política, el gobierno de Javier Milei decidió abrir el grifo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). En apenas dos semanas de diciembre, la Casa Rosada ya giró $43.000 millones a las provincias, un monto que supera lo transferido en los últimos cinco meses combinados.

El dato fue relevado por la consultora Politikon Chaco, que advirtió que el destino de los fondos tuvo un denominador común: gobernadores aliados al oficialismo.

$43.000 millones en pocos días y un récord en la era Milei

Según el informe, el total pagado en lo que va de diciembre convierte al último mes del año en un récord absoluto de transferencias ATN durante la gestión libertaria, pese a que solo transcurrieron quince días.

El detalle del reparto muestra que:

Tucumán recibió $20.000 millones el miércoles 10, bajo la gestión de Osvaldo Jaldo.

Misiones, gobernada por Hugo Passalacqua, percibió $12.000 millones el viernes 12.

Chaco, a cargo de Leandro Zdero, obtuvo $11.000 millones el mismo día.

El contraste es fuerte: en noviembre, el Gobierno no giró ni un peso en concepto de ATN, siendo el único mes de 2025 con ejecución cero.

Los fondos que vienen y los aliados en fila

El esquema de transferencias no se detendría ahí. De acuerdo con Politikon, hay fondos ya devengados que se pagarían en los próximos días:

Catamarca: $10.500 millones

Entre Ríos: $7.000 millones

Salta: $6.000 millones

Todos los distritos están gobernados por mandatarios que, con distintos matices, acompañaron al oficialismo en votaciones clave del Congreso.

Gobernadores aliados y una aritmética parlamentaria clave

El reparto de ATN refleja con claridad la estrategia política de la Casa Rosada. El tucumano Osvaldo Jaldo fue uno de los primeros peronistas en despegarse del kirchnerismo, rompió el bloque del PJ y armó una bancada propia en Diputados, cuyos votos el oficialismo da por descontados para el Presupuesto.

Misiones y Chaco, piezas clave

El Frente Renovador de la Concordia de Misiones funciona desde hace años como un actor pragmático en el Congreso. Sus cuatro diputados y dos senadores son considerados decisivos para La Libertad Avanza.

En el caso de Chaco, el radical Leandro Zdero selló una alianza electoral con LLA tanto en las elecciones provinciales como en las legislativas nacionales, y en la Rosada lo cuentan directamente como propio.

Jalil, Sáenz y Frigerio, aliados intermitentes

Otros mandatarios beneficiados forman parte del grupo de peronistas no alineados al kirchnerismo. Raúl Jalil (Catamarca) rompió con Unión por la Patria, armó el bloque Elijo Catamarca y dejó al oficialismo con la primera minoría en Diputados. Gustavo Sáenz (Salta) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) también jugaron como aliados tácticos en votaciones sensibles.

En el Gobierno reconocen que esos respaldos son claves para avanzar no solo con el Presupuesto, sino también con proyectos como inocencia fiscal y la prohibición legal del déficit fiscal.

El ranking de provincias beneficiadas por los ATN

Con los datos parciales de diciembre, 15 provincias recibieron ATN durante 2025. El ranking lo encabeza:

Tucumán: $35.000 millones

Misiones: $19.000 millones

Chaco y Neuquén: $18.000 millones cada una

Una vez acreditados los fondos pendientes, Salta y Entre Ríos se sumarán al segundo lugar con $19.000 millones cada una.

Un fondo millonario y una ley congelada

El Fondo de ATN acumuló hasta noviembre $860.115 millones. Pese a que el Congreso sancionó una nueva ley para regular su distribución, Milei la vetó, aunque luego fue ratificada por los legisladores.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo decidió no ponerla en marcha. Mientras tanto, el reparto discrecional se aceleró y se convirtió en una herramienta central de la negociación política en un momento decisivo para el oficialismo.