El PRO denunció un pacto político por la Auditoría General

El PRO denunció un pacto entre el oficialismo y el kirchnerismo

La Cámara de Diputados avanzó este jueves de madrugada con la designación de nuevas autoridades en la Auditoría General de la Nación (AGN) en medio de una fuerte controversia política. El procedimiento utilizado derivó en el retiro del PRO, la UCR, la Coalición Cívica y Provincias Unidas del recinto, y abrió un nuevo frente de conflicto político y judicial.

La situación se produjo durante la extensa sesión en la que el oficialismo logró sancionar el Presupuesto 2026. Cerca de las 03:00, y en un clima de máxima tensión, se concretó la toma de juramento de los nuevos auditores, una decisión que no figuraba dentro del temario habilitado para las sesiones extraordinarias.

El retiro del recinto como señal de protesta

Desde los bloques opositores señalaron que la designación fue impulsada sin respetar el marco constitucional. La salida del recinto fue presentada como una señal de protesta ante lo que calificaron como una maniobra irregular del oficialismo.

Una vez consumados los nombramientos, el bloque PRO acusó a La Libertad Avanza de haber sellado un pacto con el kirchnerismo para avanzar con las designaciones en el organismo de control externo del Estado.

El cuestionamiento al procedimiento parlamentario

A través de un comunicado difundido en redes sociales, los legisladores del PRO denunciaron una “grave violación a la Constitución Nacional”. Según detallaron, la objeción fue planteada de manera informal al oficialismo, luego expuesta en el recinto y reiterada al momento en que se intentó avanzar con la jura de los auditores.

El presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, fue quien encabezó el reclamo en plena sesión. “En qué lugar dice que en extraordinarias se puede tratar un tema que no es de competencia de esta Cámara”, cuestionó.

El argumento constitucional del PRO

Para sustentar su postura, el bloque citó el artículo 63 de la Constitución Nacional, que establece que durante las sesiones extraordinarias el Congreso solo puede tratar los asuntos incluidos en la convocatoria del Poder Ejecutivo. En ese marco, remarcaron que la designación de autoridades de la AGN no estaba contemplada en el temario.

Ritondo sostuvo además que la Auditoría General de la Nación “integra un órgano de control externo que excede el funcionamiento interno del Congreso”, por lo que su designación no puede equipararse a otros temas administrativos.

Antes de retirarse del recinto, el diputado afirmó que “la falta de códigos y de respeto por los compromisos asumidos corre por cuenta de La Libertad Avanza”.

El rol institucional de la Auditoría General

Desde el PRO subrayaron la importancia estratégica de la AGN dentro del sistema democrático. “La AGN es un órgano constitucional de control, no se ocupa de cuestiones meramente administrativas ni internas del Congreso. Tiene una tarea más compleja e importante”, señalaron.

En ese sentido, advirtieron que avanzar con designaciones cuestionadas “no fortalece el control del Estado, lo deslegitima”, y apuntaron directamente contra el oficialismo y el kirchnerismo por el acuerdo parlamentario.

Anuncio de acciones judiciales

La postura del bloque opositor fue tajante respecto a la validez de los nombramientos. “No fue el PRO el que quiso discutir cargos, fue el oficialismo junto al kirchnerismo”, remarcaron para despejar cualquier especulación política.

Finalmente, anticiparon que recurrirán a la Justicia para que se restablezca la legalidad y el respeto por las reglas institucionales. “Vamos a iniciar las acciones judiciales correspondientes”, adelantaron.