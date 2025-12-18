Desde el Parlasur denuncian una licitación opaca de la Hidrovía

El proceso de licitación para el dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal (VNT) volvió a quedar en el centro de la polémica. Desde el Parlamento del Mercosur, el legislador Gabriel Fuks (Unión por la Patria) denunció que la administración de Javier Milei avanzó de manera acelerada y opaca, sin analizar en profundidad las objeciones planteadas por la sociedad civil durante las audiencias públicas.

Según advirtió el presidente de la subcomisión de la VNT del Parlasur, el Gobierno nacional apuró los pliegos y dio continuidad al proceso licitatorio pese a las advertencias sobre la falta de estudios de impacto ambiental y a observaciones técnicas y jurídicas de peso.

Cuestionamientos al proceso licitatorio de la VNT

Fuks sostuvo que el Ejecutivo avanzó “de manera opaca y acelerada” en la privatización de la principal vía navegable del país, cumpliendo apenas de forma burocrática las objeciones realizadas por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

“El gobierno avanza en la privatización de la Vía Navegable Troncal sin atender de manera real las múltiples observaciones que se hicieron desde distintos sectores”, señaló el parlamentario del Mercosur.

El lunes pasado venció el plazo para la presentación de objeciones técnicas al proceso licitatorio. Sin embargo, en menos de 48 horas el Poder Ejecutivo dio por analizadas todas las presentaciones y publicó en el Boletín Oficial un informe favorable para seguir adelante con la licitación.

Audiencias públicas y observaciones ignoradas

El proceso incluyó una audiencia pública de más de ocho horas y la presentación de alrededor de 40 observaciones técnicas y jurídicas, con aportes en materia económica, ambiental, legal y de competencia.

“Lejos de garantizar un debate real y profundo, el Gobierno convirtió una instancia de participación ciudadana en un trámite exprés, vaciándola de contenido”, advirtió Fuks, al remarcar que se trata de la vía por donde sale la mayor parte de las exportaciones de Argentina, Brasil y Paraguay.

Las irregularidades señaladas por la PIA ya habían derivado en la caída de una licitación similar durante los primeros meses del año, pero —según denuncian desde el Parlasur— el nuevo pliego repite y profundiza los mismos problemas estructurales.

El rol de las grandes empresas y el impacto ambiental

Fuks también apuntó contra la presión de las grandes navieras, cerealeras y operadores portuarios del río Paraná, que insisten en profundizar el calado hasta los 40 pies sin realizar estudios de impacto ambiental.

Esa decisión, advirtió, bloquea alternativas estratégicas como la profundización del Canal de Magdalena y consolida un esquema que encarece de manera estructural el comercio exterior argentino.

“El nuevo pliego diseña una concesión a 25 años que mantiene sobrecostos históricos, no reduce tarifas y avanza sin evaluar los impactos ambientales futuros, el cambio climático y la variabilidad hidrológica del sistema Paraná–Paraguay”, alertó.

Hidrovía y soberanía en el centro del debate

Para el parlamentario del Mercosur, la licitación de la VNT excede lo técnico y administrativo y se inscribe en una discusión estratégica de soberanía y desarrollo regional.

“Estamos hablando de la columna vertebral logística de la Argentina y del Mercosur. Un proceso pensado para beneficiar a pocos actores concentrados termina perjudicando a productores, pymes exportadoras y a la industria nacional”, sostuvo.

Desde el Parlasur, adelantó, continuarán reclamando un proceso transparente, participativo y alineado con el interés público regional.

La exclusión de empresas chinas y el factor geopolítico

Otro de los puntos sensibles del nuevo pliego es la exclusión de empresas chinas. El artículo 16 establece que no podrán participar personas jurídicas controladas directa o indirectamente por Estados soberanos o agencias estatales, una cláusula que deja fuera a compañías como la CCCC Shanghái Dredging.

Fuks vinculó esa decisión con la “Estrategia de Seguridad Nacional 2025” de los Estados Unidos, publicada el 5 de diciembre, el mismo día en que se difundieron en el Boletín Oficial los informes técnicos de la licitación. “Nada es coincidencia”, deslizó el legislador.

La combinación de apuro administrativo, exclusiones direccionadas y falta de estudios ambientales vuelve a poner a la Hidrovía en el centro de una disputa política, económica y geopolítica que promete escalar en los próximos meses.