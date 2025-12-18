La interna del peronismo bonaerense se filtra en la marcha contra la reforma laboral
Este jueves, la CGT moviliza contra la reforma laboral. El peronismo acompaña, pero la organización de la marcha deja al descubierto la disputa interna en Buenos Aires.Política18 de diciembre de 2025Pamela Orellana
La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei vuelve a funcionar como catalizador del peronismo bonaerense. Para este jueves, la CGT convocó a una movilización en Plaza de Mayo contra el ajuste y los cambios en el régimen de trabajo, una protesta que contará con el respaldo de todo el arco justicialista.
Sin embargo, detrás de la postal de unidad, la organización de la marcha vuelve a exponer la interna que atraviesa al peronismo, especialmente en la provincia de Buenos Aires.
La convocatoria central es para el 18 de diciembre, pero no habrá una única forma de llegar a la Plaza. Desde el Partido Justicialista bonaerense, que conduce Máximo Kirchner y atraviesa un proceso de recambio de autoridades, se emitió un llamado orgánico a acompañar la movilización “en defensa de los derechos laborales”.
El comunicado, difundido en las últimas horas, apeló a la tradición histórica del movimiento y citó a Juan Domingo Perón: “Trabajadores: únanse; sean hoy más hermanos que nunca”. La consigna es directa, sin punto de encuentro previo y con horario definido: “Todos a Plaza de Mayo”, a las 15.
En paralelo, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político que responde al gobernador Axel Kicillof, lanzó su propia convocatoria. Con un mensaje más sintético y una impronta marcadamente política, el armado kicillofista llamó a concentrar a las 14 en Avenida de Mayo y Tacuarí, bajo una consigna clara: “Sin trabajo no hay futuro”.
La diferencia horaria y el punto de encuentro no son detalles menores y vuelven a mostrar que, aun frente a un adversario común como el gobierno libertario, el peronismo se ordena en columnas propias.
Unidad en la calle, disputa en marcha
La movilización se inscribe en un contexto de alta tensión interna dentro del PJ bonaerense. El mandato de Máximo Kirchner vence formalmente este jueves y el partido está obligado por estatuto a convocar a elecciones internas. En ese marco, el kicillofismo viene presionando por una renovación de la conducción partidaria, mientras consolida volumen político con la mirada puesta en el mediano plazo.
Puertas adentro, nadie parece dispuesto a una ruptura abierta. La reforma laboral, el ajuste económico y el conflicto con los sindicatos siguen funcionando como ejes que ordenan al conjunto del espacio. Sin embargo, las convocatorias diferenciadas confirman que la unidad hoy es más táctica que orgánica, y que cada sector utiliza cada instancia de movilización para enviar señales hacia adentro.
El PJ bonaerense y la pelea por la conducción
En paralelo a la marcha, el PJ bonaerense se encamina a una definición clave. Presionado por la interna, Máximo Kirchner convocó al Consejo Provincial para este viernes, con el objetivo de formalizar la convocatoria a elecciones partidarias. Según trascendió, las fechas que se evalúan para los comicios internos son el 19 o el 26 de abril, con la intención de unificar plazos y evitar una confrontación abierta.
El propio Kirchner reconoció en declaraciones radiales que la discusión no debería adquirir un tono dramático y puso el foco en la necesidad de “recuperar la confianza” y “el valor de la palabra”. Mientras tanto, el MDF y los intendentes que responden a Kicillof insisten en la necesidad de renovación, en un escenario donde nadie descarta acuerdos, pero todos miden fuerzas.
Este jueves, la Plaza de Mayo volverá a ser el punto de encuentro. Pero las columnas, los horarios y las consignas dejarán claro que la disputa por la conducción del peronismo bonaerense —y por su futuro político— ya está en marcha.
La interna del peronismo tensa al Senado bonaerense
El kirchnerismo volvió a pedir una sesión extraordinaria y reavivó la disputa por la designación de autoridades en la Cámara Alta tras el recambio legislativo.
El PRO denunció un pacto político por la Auditoría General
Fuerte cruce en Diputados: el PRO denunció un pacto entre libertarios y kirchneristas por la Auditoría General de la Nación y anticipó acciones judiciales.
Intendentes radicales reclaman a Provincia deudas por IOMA e IPS
Con el aguinaldo en juego, el Foro de la UCR presiona al Gobierno bonaerense para acelerar pagos del IOMA y el IPS y aliviar las cuentas municipales.
Magario: "Es importante trabajar por un sistema educativo que priorice el acceso y la participación para todos"
La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, compartió un encuentro con la flamante Directora general de Cultura y Educación bonaerense, Flavia Terigi.
Veto parcial al presupuesto de Diputados: qué puede pasar tras la decisión de Kicillof
El veto parcial de Kicillof al presupuesto de Diputados abre un fuerte debate jurídico y político sobre el rol del Ejecutivo y el equilibrio entre poderes en la Provincia.
Una encuesta midió el respaldo social a la reforma laboral
Apoyo, rechazo y clima social: una nueva encuesta midió qué piensan hoy los argentinos sobre la reforma laboral y el rumbo del Gobierno Nacional.
Arsénico, fallo judicial y bronca vecinal exponen a Sciaini en Roque Pérez
La crisis del agua dejó al descubierto una gestión sin respuestas estructurales: servicios básicos deficientes, reclamos vecinales desoídos, cuestionamientos presupuestarios y un creciente desgaste político que impacta en la imagen del intendente.