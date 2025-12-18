La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei vuelve a funcionar como catalizador del peronismo bonaerense. Para este jueves, la CGT convocó a una movilización en Plaza de Mayo contra el ajuste y los cambios en el régimen de trabajo, una protesta que contará con el respaldo de todo el arco justicialista.

Sin embargo, detrás de la postal de unidad, la organización de la marcha vuelve a exponer la interna que atraviesa al peronismo, especialmente en la provincia de Buenos Aires.

La convocatoria central es para el 18 de diciembre, pero no habrá una única forma de llegar a la Plaza. Desde el Partido Justicialista bonaerense, que conduce Máximo Kirchner y atraviesa un proceso de recambio de autoridades, se emitió un llamado orgánico a acompañar la movilización “en defensa de los derechos laborales”.

El comunicado, difundido en las últimas horas, apeló a la tradición histórica del movimiento y citó a Juan Domingo Perón: “Trabajadores: únanse; sean hoy más hermanos que nunca”. La consigna es directa, sin punto de encuentro previo y con horario definido: “Todos a Plaza de Mayo”, a las 15.

En paralelo, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político que responde al gobernador Axel Kicillof, lanzó su propia convocatoria. Con un mensaje más sintético y una impronta marcadamente política, el armado kicillofista llamó a concentrar a las 14 en Avenida de Mayo y Tacuarí, bajo una consigna clara: “Sin trabajo no hay futuro”.

La diferencia horaria y el punto de encuentro no son detalles menores y vuelven a mostrar que, aun frente a un adversario común como el gobierno libertario, el peronismo se ordena en columnas propias.

Unidad en la calle, disputa en marcha

La movilización se inscribe en un contexto de alta tensión interna dentro del PJ bonaerense. El mandato de Máximo Kirchner vence formalmente este jueves y el partido está obligado por estatuto a convocar a elecciones internas. En ese marco, el kicillofismo viene presionando por una renovación de la conducción partidaria, mientras consolida volumen político con la mirada puesta en el mediano plazo.

Puertas adentro, nadie parece dispuesto a una ruptura abierta. La reforma laboral, el ajuste económico y el conflicto con los sindicatos siguen funcionando como ejes que ordenan al conjunto del espacio. Sin embargo, las convocatorias diferenciadas confirman que la unidad hoy es más táctica que orgánica, y que cada sector utiliza cada instancia de movilización para enviar señales hacia adentro.

El PJ bonaerense y la pelea por la conducción

En paralelo a la marcha, el PJ bonaerense se encamina a una definición clave. Presionado por la interna, Máximo Kirchner convocó al Consejo Provincial para este viernes, con el objetivo de formalizar la convocatoria a elecciones partidarias. Según trascendió, las fechas que se evalúan para los comicios internos son el 19 o el 26 de abril, con la intención de unificar plazos y evitar una confrontación abierta.

El propio Kirchner reconoció en declaraciones radiales que la discusión no debería adquirir un tono dramático y puso el foco en la necesidad de “recuperar la confianza” y “el valor de la palabra”. Mientras tanto, el MDF y los intendentes que responden a Kicillof insisten en la necesidad de renovación, en un escenario donde nadie descarta acuerdos, pero todos miden fuerzas.

Este jueves, la Plaza de Mayo volverá a ser el punto de encuentro. Pero las columnas, los horarios y las consignas dejarán claro que la disputa por la conducción del peronismo bonaerense —y por su futuro político— ya está en marcha.